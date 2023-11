Статистика и заводы Марины Ефимовой: «Учёба была школой жизни»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Представляем вашему вниманию второе интервью из серии бесед ко Дню преподавателя высшей школы. О своей жизни в нашем университете рассказала Ефимова Марина Романовна – заведующая кафедрой статистики, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный работник Высшей школы Российской Федерации, одна из 100 лучших преподавателей мира по версии Международного биографического центра Кембриджа.

Что в первую очередь подвигло вас выбрать для поступления тогда ещё не ГУУ, а Московский инженерно-экономический институт имени Серго Орджоникидзе?

— Я выбрала вуз по свету своего отца, который в своё время разрывался между МИЭИ и Ленинградским государственным университетом. А поскольку в итоге он всё же окончил ЛГУ, то порекомендовал мне поступать сюда, видимо, чтобы в семье было разностороннее образование. Я очень довольна, что выбрала именно этот институт, отцу благодарна за такую подсказку. Жизнь вывела на определенные позиции, хотя я никогда не была членом партии, не углублялась в общественные работы, но всё же стала заведующим кафедрой.

Расскажите о вашей студенческой жизни, чтобы современным студентам было интересно сравнить.

— Когда я поступила в наш институт, его основная направленность деятельности была связана со сферой материального производства. Это очевидно, когда мы слышим названия факультетов. Я поступила на машиностроительный факультет. У нас были химико-металлургический факультет, энергетический, строительства и городского хозяйства. У нас были возможности изучать не только теорию, нам очень многое демонстрировали на практике. Мы учились не только в собственных аудиториях, но и ходили в аудитории других вузов. В частности, могу назвать МИСиС, где мы изучали литьё и в том числе литьё в кокиль. Это было очень интересно. Каждый год летом у нас была практика, причём практика на конкретных предприятиях. Это была школа жизни ещё и в том смысле, что мы работали полный рабочий день, причём не только в первую, но и во вторую смену. Таким образом к нам автоматически приходило понимание того, что такое труд, насколько он серьёзен, насколько он важен, и насколько он иногда бывает тяжёлым.

Сейчас ведь уже нет такой практики, чтобы в полную смену студенты работали?

— Сейчас такой практики уже нет, а тогда была. То есть мы были как действующие рабочие, потому что все уже стали совершеннолетними после первого курса. Но должна вам сказать, что, как правило, у нас было где-то три недели рабочей практики. А перед этим мы ещё занимались теорией вопроса. Между прочим, тогда у нас была шестидневная рабочая неделя, не пятидневная, а шестидневная. Я вам хочу сказать, что для института была характерна связь с промышленными предприятиями. В качестве личной дипломной практики я работала на «Красном пролетарии», я тогда уже занимала определенную должность, конечно, не за зарплату. Была распределителем работ, то есть готовила участок к процессу производства. Для меня это было очень важно, потому что я уже знала и ту документацию, которая существует, и какие надо предпринимать меры для того, чтобы не сорвать деятельность участка. У нас и теория, и практика были сильно взаимосвязаны. Поскольку факультет инженерно-экономический, то два с половиной года мы занимались инженерными специальностями. А вторая часть учебного процесса была экономической, она была немножко меньше, конечно, потому что мы и так уже были подготовлены, знали процессы производства, знали документацию. Я считаю, что это был оптимальный вариант соединения учебной и практической деятельности. Мы становились в основном экономистами. Девочки, я имею в виду, женская часть курса. А ребята становились конструкторами и технологами. И потом дорастали до достаточно высоких должностей. Мой муж, который закончил этот же факультет, стал потом начальником управления в Министерстве авиационной промышленности. Образование было очень высокого уровня.

Сейчас в ГУУ прослеживается подобная тенденция, возвращаемся к этой схеме.

— Я считаю, что для сегодняшнего дня это очень важно, когда взят курс именно на материальное производство, как президент сказал. Необходимо обеспечить в том числе и станкостроение. Этому должно уделяться самое пристальное внимание, для сегодняшней экономики – это одно из приоритетных направлений.

Вы сейчас являетесь одним из самых авторитетных преподавателей ГУУ. А вы не вспомните, кем были ваши наставники и чем они отметились в науке и образовании?

— Конечно, вспомню, потому что это были выдающиеся личности. Но, самое главное, процесс обучения был организован с большим вниманием к студентам. К тому же мы имели возможность осуществлять научную деятельность, в институте функционировала научно-исследовательская лаборатория экономики организации производства, которая вела большую работу на предприятиях Москвы и Подмосковья. Мы выполняли по их заказу темы – проекты, как сейчас говорят. Кроме того, через эту лабораторию приходили и международные темы. Я непосредственно принимала участие в разработке темы гармонизации производственных процессов. С нами работали все странны СЭВ (Союз экономической взаимопомощи – межправительственная экономическая организация, действовавшая в 1949-1991 годах), конференции проходили по 4-5 раз в год. Меня на них тоже приглашали, но, поскольку в то время у меня был маленький ребёнок, я не ездила. Да и в целом работы хватало. Когда я начала работать преподавателем, у меня было 28 часов занятий в неделю. Так что представляете, какую школу пришлось пройти.

Вернёмся к вашим преподавателям.

С удовольствием. Дипломную работу я делала под руководством профессора Сладкевич Натальи Ивановны. Она как раз и была руководителем темы гармонизации производственных процессов. Это был великолепный преподаватель. Её лекциями можно было заслушаться. Прекрасный учитель, очень грамотный, очень интересный. Её муж, Юрий Осипович Любович, был первым, кто прочитал курс теории управления. Ректором тогда была Олимпиада Васильевна Козлова. Это выдающийся человек, профессор, она была не только руководителем нашего института, но и активным партийным деятелем, поэтому обладала очень большим авторитетом. И вообще наш вуз пользовался огромной известностью. Когда я приходила с документами в совнархоз (Совет народного хозяйства) меня всегда принимали с распростёртыми объятиями, приглашали на работу. Отношение было более чем дружеское, нас просто-напросто любили. Наш институт любили и уважали. И студентов принимали на работу с удовольствием.

Кафедрой статистики, на которой я стала работать, заведовала профессор Надежда Матвеевна Виноградова. Профессоров тогда было не очень много в институте, многие погибли в войну. Надежда Матвеевна занималась научной работой ещё с дореволюционных времён. А её брат, Иван Матвеевич Виноградов, был академиком, лауреатом вообще всех премий мира, которые только возможны в математике. Он был директором Математического института им. В.А. Стеклова АН СССР. Поэтому наша кафедра и с этой частью науки была связана, с математической статистикой. Я тогда попала в очень интересную среду, доводилось видеть президента Академии наук СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша, наблюдать за дискуссиями известных учёных.

Говоря о кафедре бухгалтерского учёта, которая с нами в одной комнате была… Тогда не было места, мы же в Подсосенском переулке располагались. Комнатка на шесть квадратных метров, два стола и три стула всего на кафедре. Зато отношения были самыми дружескими с кафедрой бухучёта. Ею заведовал Дмитриев Михаил Васильевич, тоже профессор. Поэтому, когда мы переехали сюда, в новое здание на Рязанском проспекте, и у каждой кафедры появились достаточно большие площади, мы были несказанно удивлены. И вообще обстановка была настолько творческая, настолько дружеская, мы друг другу всегда помогали, ходили к друг другу на семинары. А на кафедру статистики я пришла работать ассистентом, потом стала старшим преподавателем, доцентом, а позже 35 лет заведовала кафедрой.

Да, интересно, как произошёл этот переход с машиностроительного факультета на кафедру статистики, что вас привлекло?

— А в статистику я перешла после работы на «Красном пролетарии». Я увидела, что длительность производственного цикла очень существенно отличается по неделям, по месяцам. И я стала заниматься анализом факторов, влияющих на длительность производственного цикла. Это привело меня на консультацию к Надежде Матвеевне. Наталья Ивановна была руководителем дипломного проекта и попросила Надежду Матвеевну стать соруководителем. У меня было два руководителя, чего ни у кого в институте больше не было, два профессора. Но по сути дела я уже знала всю методологию и достаточно грамотно, как Надежда Матвеевна оценивала, использовала её для решения задач. Я закончила учёбу с отличием, поэтому могла выбирать место работы, могла выбирать кафедру. Но не могла поступать ни на какую кафедру, которая была связана с производством, там требовался стаж работы. А на статистику я могла поступать, не имея стажа работы. Но она и без того была у меня в приоритете. Я вообще всегда очень любила математику, для меня это дисциплина № 1.

Как изменилась ваша область знаний за те годы, что прошли между поступлением в университет и сегодняшним днём?

— Изменились, конечно, методы обработки информации. Вы представляете, я ведь собирала материалы вручную, выписывала в Росстате. Нельзя было просто так получать информацию, на меня выписали третью форму. Я ходила туда, выписывала вручную из этих книг всевозможные данные. Я защищала докторскую по предприятиям сельскохозяйственного машиностроения. Мне надо было от всех этих предприятий выписывать огромную систему показателей. Представляете какой труд? А сейчас вы справочник открываете – и пожалуйста. Или в интернете распечатываете систему показателей. Изменились возможности получения информации, абсолютно изменилось. И скорость, и объёмы. Но самое главное, конечно, изменились и методы. Дело в том, что в теории статистики важнейший – метод группировок. Раньше это были одномерные группировки. Я группировала, допустим, по длительности цикла. Сейчас группировки делаются многомерными. Этот метод и кластерный анализ, факторный анализ, многомерная корреляция – всё это пришло значительно позднее, развивалось постепенно. Система показателей статистики промышленности значительно расширилась, каждый вид ресурсов получил весьма развернутую систему показателей: трудовые ресурсы, основные фонды, оборотные и так далее.

Поговорим о вашем колоссальном преподавательском опыте. Кембриджский международный биографический центр даже включил вас в состав 100 лучших преподавателей мира в 2008 году. Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом?

— Для меня это в первую очередь любовь к студентам. Я старалась объяснять предмет не заученными фразами из учебников, а своими словами. Я никогда лекции не читала по конспекту. Преподавала, расхаживая по аудитории и приглядываясь, что делают студенты, записывают они или играют в крестики-нолики. У меня же было по 150 студентов в аудитории. И должна вам сказать, что все ко мне ходили все на занятия, не прогуливали. Отчасти и потому что не было учебников по некоторым предметам, знания можно было получить только на лекциях. Я имею в виду времена уже после переезда с Подсосенского на Рязанский. С одной стороны, мы получили большие аудитории, очень хорошие и удобные. А с другой стороны, это было сложно для студентов, потому что я писала мелом на доске и надо было стараться написать так, чтобы им всё было видно. Но самое главное, я старалась доходчиво объяснить предмет. Любила задавать вопросы на лекциях. Не вопросы ради вопросов, а чтобы самой понять, сумели ли они ухватить главную мысль? И вопросов со стороны студентов тоже не боялась.

Вы можете хотя бы приблизительно оценить количество ваших учеников?

— Докторов наук у меня было трое. А кандидатов наук 30 человек. Должна сказать, что у меня были достаточно сложные ученики – студенты из Ирака, Сирии, Алжира, Индонезии. Очень широкая была география. А вы понимаете, что они приезжали к нам без знания русского языка. Это вносило существенные сложности в обучение. Из наших регионов у меня были ученики из Львова, Екатеринбурга, Новосибирска. Они там и работают сейчас, преподают в университетах. Были разные студенты, разные аспиранты, темы диссертаций тоже были разными. Поэтому и сложности были не одинаковыми, работать приходилось очень много.

И в завершении разговора поделитесь, чему главному вы научились в жизни?

— Очень важно учиться в течение всей человеческой жизни. Когда я начинала работать, у меня не было специального статистического образования, я инженер-экономист. Поэтому для меня было очень важно получить образование в области статистики и подтвердить его документально. Как я уже говорила, я статистикой занималась ещё будучи студенткой, причём в значительно более широком масштабе, чем все остальные. Для подтверждения своих знаний я трижды проходила курсы повышения квалификации в МЭСИ. Я считаю, что повышение квалификации – это обязательная вещь для профессионала. Причём не онлайн, а в живую. Потому что в очном формате активней обсуждаются проблемы, проще делиться свой точкой зрения. Живое общение даёт очень много. Второй момент, который я должна обязательно выявить для преподавателя – это участие в конференциях. Хороший преподаватель должен много выступать. Я очень часто выступала оппонентом, в том же МЭСИ, поскольку я там защищала докторскую диссертацию. Кандидатскую у нас. Председателем совета тогда была Олимпиада Васильевна. Я была молодой преподаватель, проработала всего-навсего четыре года и уже защищала кандидатскую диссертацию. Олимпиада Васильевна присутствовала, когда я делала доклад. Потом её вызвали по какому-то вопросу, ректор же, у неё много других задач. На следующий день мне на кафедру позвонила её секретарь, попросила зайти в приёмную. Ректор приняла меня, поздравила с хорошей защитой. Вот это отношение ректора к своим молодым преподавателям было очень важно для меня, когда я уже своих учеников воспитывала. У меня на кафедре почти все мои ученики защитились у меня. Я считаю эти две вещи самыми важными: любовь к студентам и саморазвитие.

