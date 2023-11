Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В День социолога на факультете социальных наук ВШЭ состоялся паблик-ток «Социологическая профессия в автобиографической перспективе». В ходе встречи профессора — кто-то очно, кто-то дистанционно — поздравляли коллег с профессиональным праздником, делились подробностями своего пути в науке и отвечали на вопросы студентов. Многие классики социологии пришли в профессию из других областей науки. И среди преподавателей факультета социальных наук ВШЭ есть те, кто начинал свой путь исследователя как экономист, психолог, философ, химик, математик или представитель другой, не всегда родственной дисциплины. Пришедшие на паблик-ток студенты хотели узнать больше о профессиональной траектории мэтров и понять, где, вопреки установившемуся сегодня тренду на междисциплинарность, проходит граница между дисциплинами и в чем преимущества и особенности профессии социолога. Инна Девятко, профессор кафедры анализа социальных институтов департамента социологии ВШЭ, поделилась своей историей перехода из психологии в социологию. «В моей книге, которая вышла еще 2003 году, довольно много есть о том, как происходила дифференциация между психологией и социологией. Иногда они очень близки. Это нечто вроде сиамских близнецов, которые так срослись, что их практически невозможно разделить», — резюмировала свое выступление профессор. Отвечая на вопрос о том, что, по ее мнению, определяет научные интересы современного социолога — влияние извне или личная предрасположенность — и чем нынешняя ситуация отличается от той, когда свой выбор делала она, Инна Девятко предположила, что это всегда совокупность факторов. Другое дело, что социология с тех пор изменилась, появилось больше возможностей для выбора. И еще одна немаловажная вещь: есть люди, которые всю жизнь занимаются одной темой, пытаясь найти в ней новые грани, и есть люди, которые в силу своего любопытства стремятся познать много разных вещей. Важно вовремя для себя решить, кто вы.

Кирилл Сорвин, заместитель проректора, доцент кафедры общей социологии департамента социологии ВШЭ, в прошлом увлеченный химик, рассказал, как древнегреческие боги, поездка в Чернобыль спустя полтора месяца после аварии и многие другие факты, иногда даже случайные, привели его из естественных наук в философию и потом в социологию. Работая в химическом институте, он поступил в аспирантуру с целью изучения философских проблем естествознания, затем переключился на социальную философию и, продолжая логическую цепочку, социологию. Что касается вопроса границ социологии, по мнению Кирилла Сорвина, время размежевания с родственными дисциплинами осталось в прошлом. Сегодня странно пытаться установить границы в фундаментальных вопросах. Это только мешает и ограничивает исследователя. «Системность — это замечательно, но самое фундаментальное, что у нас есть и что вы все хорошо знаете, — это модель социологического человека. Она имеет мощнейшую этическую даже не нагрузку, а, я бы сказал, мессианство и ориентирует нас на социальность, на коллективность, на антииндивидуальность. Мне кажется, мы напрасно стесняемся этого аспекта. Это как раз то, что должно привлекать и вызывать у людей энтузиазм», — заметил Кирилл Сорвин. Никита Покровский, профессор, заведующий кафедрой общей социологии департамента социологии ВШЭ, будучи студентом, хотел связать жизнь с историей зарубежной философии и посвятил ей немало времени. Был момент, когда он считал, что теоретическая социология — это что-то очень близкое к социальной философии, на которой он и специализировался. Он рассказал о том, как избавился от этого заблуждения, кто был его научным наставником и в чем он видит смысл своей работы сегодня. «Социология живет, если она востребована обществом. Сама себя навязывать обществу она не может, — подчеркнул Никита Покровский. — В этом смысле социология очень похожа на медицину. Медицина живет тогда, когда она востребована и дарит людям знание того, как устроено их здоровье. То есть она не может вылечить того, кто не хочет лечиться. То же самое социология. Вот поэтому мы будем развивать социологию, наблюдать, участвовать, стараться ее продвигать, рассказывать о ее преимуществах. В этом я вижу свою программу на ближайшие годы и на более далекую перспективу».

Ольга Кузина, профессор кафедры экономической социологии департамента социологии, старший научный сотрудник Лаборатории экономико-социологических исследований ВШЭ, посоветовала студентам внимательно следить за событиями, которые происходят вокруг. «Если вы видите в чем-то потенциал, если вдруг судьба неожиданно вам подкидывает лотерейный билетик, его нужно взять, — говорит она. — Потому что, если не взять, не выиграешь». Ольга Кузина по первому образованию экономист, кандидат экономических наук, человек, отдавший этой профессии немало сил и времени и уже много лет по максимуму вовлеченный в работу факультета социальных наук ВШЭ. По ее признанию, избежать выгорания и выжить в интенсивном графике ей помогает простая вещь — помнить, в чем смысл ее работы. «Если смысл есть, ты можешь выдержать любую нагрузку, — уверена она. — Мне кажется, смысл моей жизни — в студентах. Входить в аудиторию, видеть их глаза и в них — осмысленный интерес — это и есть мой рецепт счастья. Желаю вам найти свой смысл жизни и делиться им с другими людьми».

Модератором паблик-тока выступила доцент кафедры общей социологии департамента социологии ВШЭ, академический руководитель образовательной программы «Социология» Ольга Симонова. В целом мероприятие получилось неофициальным, позволило встретиться лицом к лицу разным поколениям социологов. Студенты и аспиранты факультета социальных наук ВШЭ поделились с новостной службой «Вышка.Главное» впечатлениями от встречи. Анастасия Поникарева, магистратура, 1-й курс

— Бакалавриат я окончила в Новосибирске. Теперь поступила в магистратуру в Вышку и сегодня, в День социолога, пришла на встречу с профессорами, по учебникам которых я училась в Сибири. Это впечатляет. Федор Величковский, бакалавриат, 1-й курс

— Я хотел послушать мэтров нашей вышкинской социологии и услышать из первых уст их истории, как они стали социологами, какие трудности им пришлось на этом пути преодолеть, поскольку, возможно, в будущем меня ждет нечто подобное. Кирилл Кононов, аспирант, 1-й год

— У меня примерно десять лет разницы между окончанием магистратуры и поступлением в аспирантуру, так что эта встреча — хороший повод вспомнить всех. И потом, мне интересно, как люди самоидентифицируют себя и как транслируют эту самоидентификацию молодому поколению. Другими словами, старшее поколение объясняет себе сейчас, зачем оно занимается тем, чем оно занимается, и почему молодежи есть смысл заниматься тем же самым.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI