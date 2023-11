Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Выпускник Политехнического университета Сергей Тихомиров — бизнесмен и меценат, сохраняющий связь со своей альма-матер и заботящийся о её процветании. Недавно он внёс крупную сумму в целевой капитал Физико-механического института — того самого, который он и сам окончил в 1981 году, правда, тогда это был факультет.

Как учёба на кафедре прикладной математике помогла Сергею Тихомирову выбрать дело его жизни, какие моменты студенческой юности он вспомнил в беседе с нашим корреспондентом и куда заглянул в Политехе перед Учёным советом, на котором ректор СПбПУ Андрей Рудской вручил ему благодарность и медаль за сотрудничество с университетом — читайте в нашем интервью .

