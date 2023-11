Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Приветствуя гостей, Николай Михайлович подчеркнул, что особый статус Университета позволяет образовательной организации обладать большими академическими свободами, самостоятельно реализовывать уникальные образовательные программы и напрямую работать с министерствами и региональными органами власти. Кроме того, не только студенты СПбГУ, но и партнеры вуза могут пользоваться в полном объеме интеллектуальными и иными ресурсами Университета. «Мы хотели бы заключить прямой договор не только с Министерством образования и науки, но и с Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Это поможет нам быстрее и эффективнее развивать сотрудничество с организациями вашей страны в области образования и культуры», — отметил Николай Кропачев.

Ректор также добавил, что Санкт‑Петербургский университет обладает не только большим научно‑техническим потенциалом, но и богатым культурным наследием. В настоящее время фонды научной библиотеки насчитывают более семи миллионов томов различной литературы, а музейные коллекции СПбГУ, среди которых — минералогическая, палеонтологическая, физико‑математическая и другие, составляют три миллиона экспонатов.

В рамках соглашений о сотрудничестве Санкт‑Петербургский университет осуществляет партнерские взаимоотношения с восемью вузами и научно‑исследовательскими организациями Казахстана, в их числе — Казахско‑русский международный университет, Институт языкознания имени А. Байтурсынулы, Казахский национальный университет имени Аль‑Фараби. В рамках Сетевого университета Содружества Независимых Государств СПбГУ реализует основную образовательную программу магистратуры «Русский язык и литература» с Евразийским национальным университетом имени Л. Н. Гумилёва. Особое внимание уделяется научному и культурному обмену между образовательными учреждениями двух стран. Научно‑педагогические работники СПбГУ активно участвуют в совместных исследованиях и публикациях с коллегами из Казахстана, что подтверждается наличием 119 работ в соавторстве с коллегами из 32 научных центров и образовательных учреждений страны‑партнера.

Николай Кропачев также выступил с инициативой создания онлайн‑курсов, например, в сфере нефтегазового дела, туризма, истории Средней Азии и других областях. На сегодняшний день Санкт‑Петербургский университет занимает первое место по количеству онлайн‑программ и охвату аудитории на национальной платформе «Открытое образование» — сейчас их реализуется более 350, а число слушателей составляет свыше трех миллионов человек. Кроме того, СПбГУ стал первым из российских университетов, предложившим свои курсы на китайской национальной платформе дистанционного обучения XuetangX.

Также стороны обсудили перспективные направления сотрудничества и в области медицины. Ректор Санкт‑Петербургского университета рассказал, как в вузе реализуется врачебная деятельность на примере работы Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова СПбГУ, которая в этом году вошла в топ‑20 лучших государственных лечебных учреждений города. «У врачей нашей клиники в сравнении с другими специализированными вузами Санкт‑Петербурга лучшие показатели по количеству публикаций медицинской тематики. И я, как ректор, работаю с российским министром или вице‑премьером, которые курируют медицину. Мы могли бы установить взаимовыгодное партнерство и с Республикой Казахстан, если вы поспособствуете налаживанию взаимоотношений с министерствами вашей страны», — сообщил Николай Кропачев.

Представители обеих сторон выразили заинтересованность в развитии академического обмена и культурного сотрудничества и отметили необходимость организации в Санкт‑Петербургском университете изучения казахского языка. Посол республики Даурен Абаев заявил о готовности поддержать инициативу ректора СПбГУ и добавил, что подобное решение станет одним из важных шагов на пути к укреплению дружественных и партнерских отношений между студенческим и научным сообществом России и Казахстана.

В Санкт‑Петербургском университете создан Центр языкового тестирования, который дает возможность пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному. В настоящее время уже действует свыше 120 таких центров в более чем 50 странах мира, в числе которых Норвегия, Китай, Италия, Великобритания, Венгрия. Помимо государственных экзаменов по русскому языку, для оценки уровня владения необходимыми компетенциями проводятся также экзамены по 20 другим языкам, включая венгерский, сербский, польский, китайский и японский. Кроме того, СПбГУ является единственной организацией в России, проводящей тестирование на иврите, идише и турецком языке.

Николай Кропачев также подчеркнул, что малый и средний бизнес нуждаются в квалифицированных специалистах, которые на высоком уровне не только владеют языком страны‑партнера, но и обладают знанием экономики Республики Казахстан, права, менеджмента и других профильных областей. «Наша международная политика достаточно активна, потому что мы ведем ту работу, которая востребована. У нас реализуют свою деятельность советы образовательных программ, которые возглавляют мировые лидеры и представители компаний‑работодателей», — рассказал ректор СПбГУ.

В свою очередь, Даурен Абаев поблагодарил Университет за предложение создать отделение по изучению казахского языка, подчеркнув важность развития межкультурного обмена, и отметил, что новость будет встречена в республике положительно.

Все наше богатство — это казахский язык, поэтому мы придаем большое значение сохранению его ценности. Для нас большая честь, что Санкт‑Петербургский университет готов организовать обучение языку нашего народа. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в РФ Даурен Абаев

Помимо встречи с ректором Университета, в рамках визита делегации Посольства Республики Казахстан в РФ для студентов была организована открытая лекция о роли Казахстана в современном международном сообществе, которую прочел чрезвычайный и полномочный посол Даурен Абаев. В своей речи дипломат затронул актуальные проблемы, связанные с политическими и экономическими преобразованиями, рассмотрел перспективы выстраивания российско‑казахстанских торговых взаимоотношений и обсудил с обучающимися феномен социального капитала.

Завершая встречу, Даурен Абаев призвал универсантов к осознанию своей роли на международной арене и активному участию в процессе построения благополучного и процветающего мира. «Казахстан готов к сотрудничеству с Российской Федерацией, в том числе через студентов. Казахстан занимает первое место по количеству абитуриентов, поступающих в ведущие российские вузы, и мы гордимся этим. Вы мост между нашими странами», — заключил чрезвычайный посол.

