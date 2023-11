«Роснефть» и Агентство по туризму Ульяновской области представили совместный проект по развитию автотуризма

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Роснефть» и Агентство по туризму Ульяновской области представили совместный проект по развитию внутреннего автотуризма. Специально для проекта были разработаны региональные маршруты, которые презентовали в ходе мероприятия с участием представителей туристической индустрии области и розничного бизнеса НК «Роснефть».

«Роснефть» выступает сторонником развития внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для клиентов, находящихся в пути. Розничная сеть Компании является одной из самых крупных в России и насчитывает около 3 тысяч АЗС. Именно поэтому «Роснефть» уделяет развитию внутреннего туризма и путешествиям на автомобиле особое внимание.

Проект включает четыре маршрута для путешествий на автомобиле по Ульяновской области: «Берег историй», «Горы и степи», «Долина Волжского моря», «Живописный край». Автомаршруты предлагают путешественникам познакомиться с местными традициями, удивительной природой и культурным наследием региона. Например, полюбоваться на бескрайнюю Волгу, открыть тайны юрского периода в геопарке «Ундория», посетить национальный парк «Сенгилеевские горы», почувствовать энергию ветра на промышленном ульяновском ветропарке, побывать в музее Василия Зуева — одного из виднейших художников ювелирной фирмы Фаберже, расписчика миниатюр на знаменитых пасхальных яйцах для царской семьи Романовых или вдохновиться малой родиной известного живописца А.А. Пластова с восхождением на Никольскую гору.

Также в рамках презентации проекта волонтеры провели для клиентов АЗС «Роснефть» познавательные викторины и розыгрыши специальных призов.

Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на сети АЗС «Роснефть», является одним из приоритетов Компании. Это способствует развитию внутреннего автомобильного туризма, так как розничная сеть «Роснефти» является не только крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству заправочных станций, но и одним из лидеров по узнаваемости и качеству топлива.

В Ульяновской области сеть АЗС «Роснефть» представлена 48 заправочными станциями. На заправочных комплексах туристы могут заправить автомобиль гарантированно качественным топливом, комфортно отдохнуть в кафе и приобрести необходимые в дороге товары.

Информация об автомобильных маршрутах размещена на информационном туристическом портале Ульяновской области и в сети АЗС «Роснефть».

Справка: «Роснефть» активно поддерживает проекты по развитию внутреннего туризма. В рамках XXVI Петербургского международного экономического форума Компания и Комитет по туризму города Москвы подписали Меморандум о сотрудничестве. Кроме этого, «Роснефть» реализует ряд региональных проектов, направленных на развитие автотуризма в субъектах присутствия. Презентованы совместные туристические маршруты, пролегающие через инфраструктуру АЗС «Роснефти» в Тульской, Воронежской и Архангельской областях. Для создания комфортных условий тем, кто предпочитает путешествовать на машине, Компания также запустила специальную информационно-сервисную платформу «Горизонты России: Поехали с нами!». Проект позволяет автотуристам выбрать и спланировать маршрут по интересным местам через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». В настоящее время продолжается работа по разработке других направлений и интеграции новых туристических объектов, в том числе от регионов-партнеров. У проекта «Горизонты России» есть ряд ключевых отличий от аналогов. Благодаря уникальному навигационному функционалу, все интересные локации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и изменять в любой момент путешествия. При этом, путешественник может делать выбор с учетом расстояния до ближайших точек маршрута, наличия сервисов и услуг. Каждый магистральный маршрут, разработанный «Роснефтью» в рамках проекта, проходит независимый технический аудит Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга – экспертов в области создания условий для комфортных и безопасных путешествий на автомобиле и мотоцикле по России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 ноября 2023 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI