Ребята из Запорожской области побывали в Холомках

В начале ноября школьники четырёх населённых пунктов Запорожской области стали участниками профильной смены, организованной в учебно-историческом заповеднике Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Усадьба князя А.Г. Гагарина «Холомки».

«Университетские смены» — это десятидневные образовательно-туристские программы Миннауки и Минпросвещения РФ, которые проводятся в вузах России для старшеклассников ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

45 старшеклассников и четверо учителей из Мелитополя, Бердянска, сёл Новое и Зелёное сначала приехали в Санкт-Петербург, побывали в Политехническом университете, затем автобусом добрались до Порховского района и расселились в гостиничных номерах в Холомках. Вместе с ними отправились пятеро студентов-активистов и три сотрудника СПбПУ.

За пять дней в Холомках ребята поучаствовали во множестве квестов, музыкальных квартирниках и дискотеках. 2 ноября группа съездила на экскурсию в Псков.

Гостей сопровождала студентка 6-го курса Института передовых производственных технологий Софья Романова, которая также возглавляет отдел студенческих инициатив Управления молодёжной политики вуза. «Главная цель пребывания в Холомках — это вовлечение ребят в сообщество политехников, популяризация научной истории. Учащиеся, которые выбирают будущую профессию, смогли здесь окунуться в атмосферу точных наук», — объяснила Софья Романова.

Ученица 10-го класса общеобразовательной школы № 24 Мелитополя Анастасия-Анна Ивченко рассказала, что в программе «Университетские смены» она участвует уже второй раз. Первая поездка была в Рязань. «Таким образом, я выбираю своё будущее, присматриваюсь к городам, — поделилась девочка. — Раньше Россию нам представляли в более серых тонах, но путешествуя, я вижу, что инфраструктура городов развита, дороги хорошие, и с каждым днём пребывания здесь мнение всё лучше. Об усадьбе Гагарина только положительные впечатления: интересная программа, квесты».

Иван Гогунский тоже из Мелитополя, он ученик 9 «А» класса школы № 11. Иван стремится быть отличником и уже задумывается о будущей профессии. «Я впервые вижу бескрайние просторы необъятной страны, такие большие лесные массивы. Для меня это новые эмоции, — говорит юноша. — Это мой первый опыт в университетских сменах. В Порхове мы были проездом, а вот Псков поразил количеством величественных храмов и богатой историей».

