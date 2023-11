Проректоры вузов России обсудили возможности международной деятельности

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 ноября представители Государственного университета управления приняли участие в совещании проректоров по международной деятельности российских образовательных организаций высшего образования «Международная деятельность российских вузов – инструмент гуманитарного влияния Российской Федерации». Мероприятие прошло на площадке Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Проректоры, руководители и сотрудники международных служб вузов, а также представители, принимающие участие в приеме и обучении иностранных граждан в российских университетах и в развитии международного межвузовского сотрудничества, собрались чтобы обсудить актуальные вопросы в области международной деятельности российских образовательных организаций высшего образования в современных условиях.

От Государственного университета управления в совещании приняли участие проректор Дмитрий Брюханов и начальник Управления международного сотрудничества Игорь Поляченко.

Мероприятие приветственным словом открыл заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачёв.

Заместитель Министра науки и высшего образования Константин Могилевский отметил сетевые университеты, образованные на базе интеграционных проектов, в том числе на базе Евразийского экономического союза, и что развитие таких университетов будет способствовать совершенствованию системы высшего и профессионального образования, повышению интеллектуального уровня на общем рынке труда.

Также с докладами на совещании выступили заместитель директора Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел Елена Галактионова, заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Павел Шевцов, председатель экспертного совета по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Дмитрий Репников и другие представители ведущих российских организаций.

В ходе выступлений докладчиков обсуждались актуальные вопросы развития, результаты и перспективы научно-образовательного сотрудничества России с зарубежными странами, итоги приемной кампании по набору иностранных граждан в пределах квоты Правительства Российской Федерации 2023/2024 учебного года, задачи и новые вызовы приемной кампании на 2024/2025 учебный год, государственное регулирование международного сотрудничества в сфере образования, направления диверсификации экспорта образовательных услуг Российской Федерации в контексте современной геополитической нестабильности и многие другие вопросы, сетевые формы взаимодействия.

На совещании также были представлены сведения о распределении квот Правительства Российской Федерации для иностранных граждан, направленных на обучение в российские образовательные организации в текущем учебном году. Следует особо отметить, что Государственный университет управления вошел в ТОП-10 образовательных организаций по численности иностранных абитуриентов, направленных на обучение в пределах квоты Правительства РФ.

Было отмечено повышение значимости государственной научно-технической, инновационной и образовательной политики, усиление роли научных, технологических и образовательных разработок в обеспечении экономического развития и интеграции, одним из ключевых звеньев которых является Университет. Консолидация на основе образования, науки, культуры – залог развития стран и народов Евразии.

Напомним, что Государственный университет управления входит в Евразийский сетевой университет, который был создан в 2022 году и в его состав входят более 20 университетов из стран ЕЭС. Председателем ЕСУ избран ректор ГУУ Владимир Строев. Секретариат университета расположен в ГУУ. Цель создание ЕСУ – поэтапное формирование безбарьерной образовательной среды.

