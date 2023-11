Преподаватель с духом приключений Владимир Ершов: «Тяжёлый рок для тяжёлых задач»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

19 ноября в России в третий раз будет отмечаться День преподавателя высшей школы. Государственный университет управления никак не может пройти мимо этого праздника и поэтому подготовил небольшую серию интервью с нашими преподавателями. Учитывая тот факт, что ГУУ сочетает в себе почитание традиций и следование современным тенденциям, мы решили поговорить с представителями разных поколений преподавателей. Одни являются опытными наставниками, гордостью университета, обладателями множества званий и наград. Другие представляют молодое, но очень перспективное поколение. Полагаем, всем будет интересно сравнить их взгляды на жизнь, послушать истории из прошлого ГУУ и попробовать заглянуть в его будущее.

Как говорило старшее поколение, молодым у нас везде дорога, поэтому первым нашим героем стал Ершов Владимир Сергеевич – кандидат технических наук, младший научный сотрудник Управления координации научных исследований ГУУ.

Владимир Сергеевич, вы получили высшее образование в МАДИ. Расскажите, как вы оказались на работе в Государственном университете управления?

— Никакого секрета здесь нет. Мой научный руководитель, Карелина Мария Юрьевна, перешла сюда из МАДИ и предложила мне продолжить совместную работу на новом месте.

Что особенно привлекло вас в выбранной специальности, в чём её романтика, особенность, изюминка, которая до сих пор вдохновляет?

— Я учился на специальность «Эксплуатация автомобильного транспорта». Когда я выбирал, я ещё не догадывался, а сейчас понимаю, что особенность заключается в первую очередь в многозадачности. Тут очень много направлений, которые, казалось бы, друг с другом не уживаются, но приходится среди них находиться и отвечать на вызовы с той или другой стороны. Это не даёт расслабиться. Да, очень сильно устаёшь, но это интересно. А в своё время, как и любого студента, привлекли льготы при обучении, написание каких-то работ, статей. Это на самом деле рабочие механизмы, я сейчас работаю преподавателем и так же завлекаю их. Написание статей – когда даёшь студенту какую-то тему для размышлений и задание изложить свои мысли. Кто-то, понятное дело, чуть лучше это делает, кто-то чуть хуже. У кого-то просто врождённая грамотность и склонность к изложению мыслей. Кто-то, как я, шишки набивает постоянно, учится на опыте. Мне было просто интересно, что такое наука? На тот момент мне представлялось, что учёные какие-то небожители, сидят в лабораториях 24/7 и ни с кем не общаются. Я их сопоставлял с айтишниками, такими профильными айтишниками, которые «сам себе режиссёр». Оказалось, нет. Было много интересных конференций в студенческий период, когда приезжаешь и знакомишься с разными людьми из многих городов и университетов. Коммуникационная составляющая тоже затянула, начал обрастать всяческими контактами, связями. Резюмируя, это многопрофильность сферы, множество интересных движений. И перспективы. Если в науке усердно работать, то можно неплохо зарабатывать, а это насущный вопрос для любого человека.

Насколько широко используется ваш предмет? Назовите его необычные грани и области применения.

— Я сейчас преподаю теорию механизмов и машин, и детали машин и основы конструирования. Среди необычных граней в теории механизмов и машин я бы выделил взаимосвязь бумажных формул и реальных объектов. Преподавая предмет, я стараюсь связать базовую составляющую, теоретическую часть с реальными механизмами, которые мы видим в повседневной жизни, чтобы человек понимал что, как, где движется и за счёт чего, что самое главное. Чтобы понимал механику процесса. А в деталях машин присутствует широкая применимость дисциплины. Она выстроена на базе огромной теории – толстенные кипы бумаг – но в то же время это то, что мы каждый день наблюдаем перед собой – продукты этих расчётов.

Назовите своё наивысшее достижение в науке и образовании (по вашему собственному мнению и/или по мнению академического сообщества).

— В плане публикаций научных статей я, наверно, ничего выделять не буду. А вот причина появления седины на висках и бороде – это кандидатская диссертация. 13 июля, как сейчас помню этот страшный день, я защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата технических наук на тему «Повышение эксплуатационных показателей автомобиля специального назначения путем совершенствования конструкции фронтального отвала». Это была крупная жизненная цель. Было внутреннее желание получить степень до 25 лет, но не успел, не получилось, к сожалению.

Поделитесь каким-нибудь своим педагогическим секретом, лайфхаком, методическим приёмом. Как увлечь студентов своим предметом, чтобы они локти кусали из-за вынужденных пропусков?

— В рамках специфики предмета, это формирование у студента ассоциативного мышления. Когда мы разбираем какие-то сложные формулы или планы. Например, некий треугольник на листе, который знающему человеку говорит многое, незнающему не показывает ничего, студенту показывает ещё меньше. Иногда банальный пример из жизни откладывается на подсознании и потом студент, когда его спрашиваешь, начинает ассоциативно отвечать. То есть у него вместо сухой формулы в голове что-то предметное. Ещё очень важно, чтобы было как можно больше практики. Мне довелось поработать со многими предприятиями реального сектора, самому моделировать. А большая часть методических пособий – базовые, устаревшие. И когда ты их дополняешь живыми примерами, будь то формат шутки, тик-тока, любого интерактива, они, как показывает практика, гораздо быстрее закрепляются.

Что в последнее время вас поразило: книга, фильм, музыка, что на вас произвело сильное впечатление?

— Ух! Музыка со мной всегда, тесно, рука об руку. Я с детства слушаю рок. Сейчас уже, ясное дело, меломан, понятие музыки расширилось. Я даже выделись ничего конкретно не могу, назову музыку, как явление. У меня есть любимая фраза, что музыка — единственный всемирный язык, его не надо переводить, на нём душа говорит с душой. Музыка помогает мне настраиваться на работу в любом настроении. Я могу включить тяжёлый рок, неважно что конкретно, и сидеть решать не менее тяжёлые задачки. Таким образом вхожу в состояние рабочего потока. А если говорить о книгах, то я не так много успеваю читать художественной литературы, к сожалению, у меня по большей части идёт вычитка статей у студентов. Но из тех, которые повлияли ранее, могу назвать фантаста Роберта Сальваторе. У него огромная серия книг по игровой вселенной «Подземелий и драконов». Это один из немногих авторов, которым я зачитывался. И в плане жизненных кредо, человеческих качеств он на меня сильно повлиял. Благодаря ему, как бы грустно и плохо ни было, у меня сохраняется приключенческий дух в любой ситуации.

Что вам успело особенно понравится в ГУУ за относительно недолгое время работы в нём?

— Очень разношёрстный коллектив, интересные люди. Я понимаю, что в любой большой организации так и есть, но здесь как-то всё максимально уютно, тепло. Пусть и со своими горящими точками, это везде есть. На предыдущем месте работы бывало так, что когда приходишь что-то не даёт спокойно сесть на своё рабочее место, нужно бегать и решать какие-то вопросы на ногах. Пришёл на работу – спасибо, что живой. Уходишь домой – дважды спасибо, что живой. Давящая атмосфера была. Здесь рабочий процесс по факту тот же, но обстановка более умиротворённая, спокойная. Первое время даже было тяжело, потому что она воспринималась нерабочей. По прошествии пары месяцев привык, принял, стало нравится.

Чему главному вы научились в жизни?

— Чему главному научился в жизни… (очень долгая пауза). Я бы сказал, что не воспринимать всё слишком близко к сердцу. Как по мне, это одно из главных качеств. В жизни много чего тяжёлого происходит. Негативных моментов даже как правило больше, хотя это от взгляда зависит, конечно. Но посмотрите новости, что называется. Вопрос проецирования: в одно окно смотрели двое… Этот подход, когда на себя всё плохое не примеряешь, позволяет смотреть на жизнь чуть-чуть радостнее, даже если за окном дождь, а ты без зонтика.

Владимир Сергеевич, как молодой преподаватель, поздравляет всех коллег с наступающим праздником ещё и в нашем канале в Телеграм.

#гордость_гуу #МойУниверПреподаватели #ДеньПреподавателяВШ

