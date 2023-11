Открытые вебинары «Вышки Онлайн»: от доходности криптовалют до ассортативности браков по уровню образования

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

— Елена Сергеевна, чем интересен ваш проект?

— Эта уникальная серия открытых вебинаров возникла три года назад в поддержку старта первого набора на онлайн-программу «Экономический анализ». Ежемесячно команда магистратуры приглашает внешних экспертов из разных областей экономической науки, преподавателей нашей программы и всего факультета экономических наук, а также студентов и выпускников. Мы придумали эту серию, чтобы рассказать о профессии экономиста, ее многогранности и разноплановости.

На нашей площадке каждый гость может в режиме реального времени задать вопрос именитому эксперту. У нас побывали коллеги из Банка России (Вадим Грищенко, Сергей Селезнев), руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, Ирина Денисова (МГУ, РЭШ), Наталия Волчкова (РЭШ), Максим Ананьев (Университет Мельбурна, Австралия), Екатерина Трутнева (Сбер), Елена Артемова (МТС), Роман Абрамов (Аналитический центр Москвы), Елизавета Витюк (McKinsey & Company, Торонто, Канада), Георгий Броницкий («Яндекс») и многие другие.

— Какова тематика вебинаров?

— На наших вебинарах поднимаются различные злободневные темы: мы обсуждали достижения лауреатов Нобелевской премии по экономике, последствия пандемии для экономики России, антикризисные меры, бюджетную политику регионов РФ, проблемы бедности и неравенства, международной торговли, экономического роста. В фокусе нашего внимания и цифровой рубль, и фастфуд. У нас был очень увлекательный вебинар, где специальности экономистов сравнивались со специализациями врачей. Нам интересна экономика спорта, образования, здравоохранения, правоприменения и демографии. Мы обсуждаем цифровизацию и ее последствия для рынков труда. Много было вебинаров о применении Data Science в экономике.

— Даете ли вы слово начинающим экономистам?

— На нашей площадке выступают не только известные эксперты, но и наши студенты, которые рассказывают о своих проектах и выпускных работах. У наших будущих абитуриентов есть уникальная возможность пообщаться с нынешними студентами, оценить уровень их работ и компетенций, задать вопросы об учебе на программе и не только. Также мы приглашаем преподавателей, которые проводят мастер-классы по инструментальным методам. Например, Бориса Демешева, Богдана Потанина и др. Вебинар Полины Погореловой по GARCH-моделям для оценки доходности криптовалют стал одним из самых популярных в нашей серии по количеству просмотров.

Все наши вебинары — открытые: любой желающий может подключиться, также мы всегда делаем записи вебинаров и выкладываем их в открытый доступ. Все, кто пропустил встречу, могут посмотреть ее в удобное время.

У нас сформировалось настоящее комьюнити слушателей, которые регулярно посещают вебинары. К нам приходят не только абитуриенты программы, наши студенты, но и коллеги, в том числе из вузов различных регионов РФ, а также стран СНГ. В результате число слушателей все время растет.

— Какой вебинар запланирован на ближайшее время?

— 21 ноября состоится вебинар под интригующим названием «Барби выбирают к.э.н.ов». Выступать будет недавно защитившая кандидатскую диссертацию по экономике Дарья Зинченко. Вебинар будет посвящен ассортативности браков по уровню образования. Будут продемонстрированы результаты регрессионного анализа эффекта образования на два аспекта брачного выбора россиян: брачный статус и сходство-различие между супругами по уровню имеющегося образования.

График вебинаров на ближайшие месяцы уже построен. Будет много интересного и полезного для широкого круга слушателей. Мы будем продолжать находить ярких спикеров и обсуждать актуальные темы. Я всех приглашаю посетить наши онлайн-мероприятия и поучаствовать в увлекательных дискуссиях.

