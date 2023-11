Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Опубликован шорт-лист международной премии в сфере коммуникаций Eventiada Awards 2023. В молодёжной номинации среди лучших — Всероссийский конкурс-форум студенческих коммуникационных проектов «Инженеры смыслов» Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ.

Всероссийскому конкурсу «Инженеры смыслов» студенты ВШМиСО ГИ впервые дали старт в мае 2023 года. Идея его проведения родилась у студентов коммуникационного агентства «Инженеры смыслов», которое образовалось в ВШМиСО ГИ в текущем году. Пять студенческих команд более трёх месяцев разрабатывали деловую и образовательную программы форума, составляли контент-план и наполняли социальные сети, искали партнёров и экспертов, активно взаимодействовали с профильными кафедрами российских университетов. Двухдневный конкурс-форум собрал 50 проектов со всей страны и более трёхсот участников в Политехническом университете.

Для нас уже большое достижение, что мы смогли реализовать такое крупное мероприятие, которое получило положительный отклик. Высокая оценка экспертов говорит о том, что у нас всё получилось! Мы верим в победу и всегда к ней стремимся , — отметила студента 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью», руководитель всероссийского конкурса «Инженеры смыслов» и одноимённого студенческого коммуникационного агентства Ирина Фрей.

Директор ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина Арканникова считает попадание в такой шорт-лист уже победой.

Горжусь нашим активом, нашими звёздными инженерами в области коммуникаций! Мне очень приятно, что студенты сами проявили инициативу с конкурсом и подхватили лейтмотив, который вот уже третий год становится главной темой дискуссии на научно-практической конференции “Технологии PR и рекламы в современном обществе”. Для нас очень ценно, что метафора “инженеры смыслов”, позволяющая взглянуть на профессионализацию в области коммуникаций под новым углом зрения, объединила и сплотила всех — и преподавателей, и работодателей, и студентов , — сказала Марина Арканникова.

Участие в конкурсах подобного масштаба, а тем более прохождение в шорт-лист требует больших усилий. Благодарю педагогов нашей Высшей школы за знания, помощь и поддержку. Надеюсь, что из Москвы, с церемонии награждения, мы вернёмся с радостными новостями и принесём ещё одну победу нашей школе и Политеху! — поделилась студентка 3 курса направления «Реклама и связи с общественностью», заместитель руководителя студенческого коммуникационного агентства «Инженеры смыслов», заместитель руководитель студенческой команды добровольческого проекта ВШМиСО ГИ «Политех дарит тепло!» и член молодёжного парламента Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Лопухова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI