Илья Владыко: «За время работы над стартапом у меня появился иммунитет к страху и трудностям»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Стартап студентов и аспирантов Новосибирского государственного университета NeuroLumber — компьютерное зрение для автоматизации деревообработки — вошел в топ-10 лучших стартапов Молодежных акселераторов Сбера. И сейчас один из его создателей, аспирант физического факультета НГУИлья Владыко участвует в шоу «Гонка стартапов» на телеканале «Пятница!». Мы поговорили с Ильей о том, что дает ему участие в шоу, а также о том, какой путь пришлось пройти студентам, чтобы запустить собственный бизнес.

— Правда ли, что проект зародился в стенах университета и упаковать идею в готовый продукт помог курс «Технологическое предпринимательство»?

— Да, нашему стартапу уже полтора года. Мы начинали магистрантами НГУ. У нас был курс Эльвиры Петровой «Технологическое предпринимательство», в рамках которого нужно было взять идею из лаборатории и расписать для нее бизнес-модель. Это непрофильный для физиков предмет, и изначально мы к нему отнеслись как к профанации. Но потом мой приятель Иван Малахов подумал: зачем терять время, когда можно сделать что-то полезное? И решил работать на этом курсе со своей идеей, которую вынашивал к тому времени уже несколько месяцев. Вместе с другими нашими коллегами он начал расписывать разные метрики, планы, идеи, технологии, то есть упаковывать продукт.

Потом подтянулся я, мы подали на студенческий стартап, выиграли его и начали реализовывать MVP — самую раннюю версию продукта, у которой есть минимальный набор функций, достаточный для презентации публике и проверки на первых потребителях. Показали его представителям завода деревообрабатывающего оборудования из Барнаула, которые решили вложиться в этот проект, чтобы доработать MVP до какого-то вразумительного продукта. Неделю назад мы успешно сдали этот пилот.

— Расскажите подробнее, что представляет собой ваш продукт?

— Мы разрабатываем компьютерное зрение для автоматизации деревообработки. Наш продукт состоит из железа и программы. Железо — это промышленный компьютер для задач, которые перед нами стояли. Программный код тоже полностью наш.

Мы можем автоматизировать три этапа деревообработки. Первый — это анализ 3D-геометрии бревна для последующего раскроя и сортировки на производстве. Дальше бревно могут распилить на доски, и эти доски будут необрезными, то есть с корой, которую надо удалить. Здесь мы уже предоставляем решение в виде сканера деловой части доски, определяющего, где полезная часть древесины и что надо обрезать оптимальным образом. Третий этап наступает, когда уже обрезанная доска едет дальше и, например, стоит задача сделать доску повышенного визуального качества или клееную доску. Для этого надо вырезать плохие сучки, трещины, смоляные карманы и тому подобное. И здесь уже на помощь приходит сканер положения и типов дефектов. Все наши сканеры интегрируются с уже существующими санками и автоматизируют их.

— Я слышала, что стартап ориентирован в том числе на B2B рынок, это значит, что сейчас вы ищите индустриальных партнеров?

— Да, мы находимся в постоянном поиске партнеров. Опыт показал, что привлечение клиентов в B2B секторе — очень долгий процесс. Среднее время привлечения B2B-клиента в нашей отрасли — примерно четыре-пять месяцев. При этом реализация одного проекта тоже занимает до четырех месяцев. Поэтому поиск клиентов у нас постоянный. Кроме того, иногда запросы от разных заказчиков различаются довольно существенно, поэтому решение приходится подстраивать под каждого.

— Расскажите про путь, который прошел ваш проект от создания до участия в шоу «Гонка стартапов»

— Мы выступали как проект на различных мероприятиях: «Startup Village: Время инноваций», Сибирская венчурная ярмарка, стали резидентами Академпарка. Проходили несколько акселерационных программ: бизнес-ускоритель А:СТАРТ, акселератор студенческих проектов НГУ «.catalyst», SberStudent. Успешно прошли Fast Track Сколково и сейчас находимся в процессе утверждения статуса резидентов Сколково.

Мы разработали проект для нашего первого партнера, ведем переговоры с несколькими потенциальными клиентами. Если изначально у нас в проекте было задействовано три человека, то сейчас их семь. У нас есть своя команда программистов, инженеров и сопровождающих всю разработку людей.

— Связана ли тема вашей исследовательской деятельности в аспирантуре НГУ с вашим бизнесом?



— Нет, в университете я занимаюсь исследованием теплообмена в системах спрейного охлаждения, а руковожу стартапом по автоматизации деревообработки. Это никак не связано друг с другом.

— Что вам дает участие в шоу «Гонка стартапов»?



— Гонка стартапов стала для меня очень интересным опытом, хотя бы потому, что дала трезвую оценку нашему месседжу. Если раньше мы в основном питчились перед профильными людьми, то в шоу были люди из абсолютно разных сфер, далекие как от компьютерного зрения, так и от деревообработки. В то же время через этих людей можно найти контакты или инвестиции. И так как они часто меня не понимали, это отрезвило меня и помогло как можно лучше отшлифовать наш месседж, чтобы за три минуты доносить его до любой аудитории. Кроме того, мы ожидаем и выхода на инвестиции. Без них тяжело развиваться быстро, а быстрое развитие сейчас требует рынок.

— Какие задания шоу вам показались самыми трудными, а какие — самыми полезными?

Трудных я не заметил. Все задания, которые мы проходили, так или иначе касались того, что мы уже проработали во время разработки и презентации стартапа. И работа в команде, и креативное мышление, и питч – все это мы делали много раз, это пугало сначала, но совсем не страшило во время шоу. Кроме того, за то время, что мы занимаемся стартапом, у меня появился иммунитет к страху и трудностям. Ты уже не думаешь, насколько это тяжело, а просто берешь и делаешь, потому что так надо, потому что иначе у тебя все загнется.

А самым полезным заданием шоу для меня была, наверное, работа в команде, благодаря чему удалось познакомиться с ребятами, которые вместе со мною участвовали в шоу. Мы с ними на одной волне, понимаем друг друга и готовы подсказывать друг другу решения или интересные ходы. Этот нетворкинг — самое ценное, что я вынес из шоу.

Реалити-шоу «Гонка стартапов» выходит на телеканалах «Пятница!», «Суббота!» и в сообществе «Поколение Tech». Поддержать Илью и отдать за него голос в голосовании можно по ссылке https://startuprace.ru/.

