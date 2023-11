«Дни русского языка и культуры» в Сенегале

Source: MIL-OSI Russian Language News

14 и 15 ноября в Республике Сенегал делегация из Политеха провела образовательно-просветительское мероприятие «Дни русского языка и культуры». Оно призвано популяризировать на Африканском континенте русский язык, российское образование и культуру.

Заместитель начальника управления международного образования Алла Мазина, директор Высшей школы международных образовательных программ Виктор Краснощеков и доцент Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Исса Того провели ряд деловых встреч, где обсудили будущее сотрудничество российских и африканских вузов. Они встретились с деканом факультета наук и технологий, образования и переподготовки Fastef. На встрече обсудили создание центра языков: официальные языки (русский, французский, английский), языки-открытия (японский) и национальные языки, а также возможность реализовывать совместные программы академической мобильности.

«Дни русского языка» стартовали с визита в лицей Блез Диань. Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества — это программа подготовки на русском языке, подготовительный факультет и участие в научно-образовательных мероприятиях. Так лицей намерен предоставить здание под Центр русского языка. Проект планируют реализовать совместно с Высшей политехнической школой Университета Шейха Анты Диопа и СПбПУ. Также запланирована видеоконференция «Перекрёстный взгляд», где студенты двух стран будут рассказывать друг другу о России и Африке. Один из важных векторов взаимодействия — это переподготовка сенегальских преподавателей в СПбПУ и организация ознакомительных визитов для старшеклассников, которые хотят учиться в России.

Более 150 человек захотели узнать об истории и традициях России. Гостям показали презентации и видеофильмы о российском образовании. Сенегальские школьники познакомились с образовательными проектами, которыми они могут воспользоваться. Ребятам также рассказали о культуре и традициях нашей страны.

Директор Центра тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку, доцент Высшей школы лингвистики и педагогики Ирина Баранова, доцент Высшей школы международных образовательных программ Екатерина Бусурина, старшие педагоги дополнительного образования Высшей школы международных образовательных программ Елена Комарова и Людмила Соловьева подготовили программу. В неё вошли языковой мастер-класс «Русский — это просто», викторина «Что вы знаете о России?», конкурсы по росписи матрешек и исполнению русских песен.

Деловая программа продолжилась в Университете Амаду-Махтар Мбоу в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Республике Сенегал и Гамбии Дмитрия Куракова. На встрече обсудили возможность вхождения сенегальских университетов в консорциум РАФУ.

Дни русского языка и культуры имели большой успех и интерес в Сенегале и продолжатся в Республике Кот д’Ивуар. Мы приглашаем университеты присоединиться к Консорциуму Российско-Африканского Сетевого Университетам (РАФУ) .

