Дайджест #ГУУговорит: «Экономика – это автомобиль, которым управляют двое»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

На этой неделе эксперты Государственного университета управления особое внимание уделили авторынку. Даже когда речь шла вовсе не об автомобилях, у некоторых проскальзывали транспортные метафоры. Среди прочих тем: крупнейший в истории зерновой контракт, изучение Арктики, необязательность SWIFT и перспективы платёжной системы «Мир», а также парадоксы расчета внутреннего турпотока.

— Ректор ГУУ Владимир Строев рассказал о необходимости создания единого информационного ресурса, на котором будет размещаться полная информация обо всех актуальных стипендиальных программах. «У каждого вуза должен быть личный кабинет, где бы представитель образовательной организации мог контролировать подачу документов от студентов. В том числе сроки, правильность заполнения заявок, правильность оформления подтверждающих документов, их подлинность, актуальность», – пояснил ректор.

— Доцент института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов опубликовал колонку о президентских выборах в США в 2024 году. «Если Трамп по тем или иным причинам не решится отказаться от участия в выборах, он, скорее всего, одержит победу на праймериз среди республиканцев. Но одержит ли он победу над Байденом, во многом будет зависеть от того, как будет складываться ситуация не только внутри США, но и на международной арене», – заключает академик.

— Также Константин Андрианов считает повышение пенсий на 7,5% полумерой. «Почему даже такое формальное повышение пенсий в 7,5% предусмотрено только для неработающих пенсионеров? Ведь многие российские пенсионеры в своём преклонном возрасте работают не от хорошей жизни. И работают эти люди, как правило, в бюджетном секторе, то есть, непосредственно на благо страны», – задаются вопросом эксперт.

На ту же тему эксперт размышляет в канале ГУУ в «Дзен».

— Кроме того, Константин Андрианов сравнил экономику с автомобилем, которым управляют двое. «Всего лишь за несколько месяцев в совокупности ЦБ РФ повысило ключевую ставку в два раза с 7,5 до 15%!!! Российская экономика стала похожа на автомобиль, которым управляют двое (один жмёт на газ (это правительство РФ, а другой (Банк России) с остервенением жмёт на тормоз», – жонглирует метафорами в своей колонке Константин Андрианов.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов заявил, что эффективность западной политики «потолка» цен зависит от динамики мировой стоимости нефти. «В условиях стабильно высоких мировых цен российские экспортеры становятся все более изобретательными, заставляя западные страны в очередной раз думать о новых мерах правоприменительной практики в этой области», – замечает эксперт.

— Заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики Института экономики и финансов ГУУ Светлана Сазанова рассказала о важности изучения Арктики. «Результаты, полученные в ходе экспедиций 2023 года, имеют прикладное и фундаментальное научное значение. Прикладной аспект заключается в прогнозе добычи нефти и газа в регионе, а фундаментальный – в построении геологической модели региона и планеты Земля в целом», – сообщила Светлана Сазанова.

— Также Светлана Сазанова утверждает, что необходимо поддерживать интерес иностранцев к «золотым визам» России. Это позволит компенсировать отток иностранных инвестиций в 2022-2023 гг., хотя он уже частично компенсирован инвесторами из Азии, в частности, Китая.

— Заведующий кафедрой управления транспортными комплексами ГУУ Алексей Степанов рассказал об использовании вторичных материалов при строительстве трасс. «Использование вторичного асфальтобетона превращает строительство дороги практически в безотходное производство», – подчеркнул учёный.

— Алексей Степанов также высказывает мнение, что авторынку России не нужен параллельный импорт. Он составляет не более 15% и будет снижаться. Причинами для этого стали восстановление производства автомобилей в России, прямые поставки официальных брендов и высокая цена на автомобили.

— Преподаватель кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Галина Ласточкина обсудила итоги форума «Общественный транспорт-2023» и заявила, что человек должен не подстраиваться под транспорт, а иметь возможность выбирать способ перемещения. К ним можно отнести такси, каршеринг, средства индивидуальной мобильности, поездку на своем автомобиле или поход пешком.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков комментирует инициативу ЦБ о законодательной регуляции дистанционного взаимодействия банков с потребителями. «Зачастую потребителю нужно задать дополнительный вопрос, получить уточняющих информацию. Банк же, напротив, в условиях информационного общения может маскировать важную для потребителей информацию, например, различными шрифтами и цветами», – отмечает эксперт.

— Также Максим Чирков назвал заниженным прогноз Еврокомиссии по ВВП России: «Это частично объясняется тем, что много информации по российской экономике последние полтора-два года были просто закрыты. Может быть, из-за недостатка информации они получают заниженные оценки по темпам экономического роста».

— Прогноз Максима Чиркова о курсе доллара по 80 рублей, который был широко растиражирован в СМИ, начинает сбываться. Эксперт добавляет: «Укрепление, которое мы видим сейчас, это на самом деле направление к фундаментально обоснованному курсу российского рубля, который должен быть, безусловно, гораздо крепче даже, чем те уровни, которые мы видим сегодня на Московской бирже».

— Кроме того, Максим Чирков прогнозирует изменения на российском авторынке. Он говорит, что несмотря на ориентацию новых азиатских брендов на низкобюджетный сегмент, нельзя утверждать, что новые автомобили будут продаваться за копейки. Уход европейских и японских марок все же заметно расшатал авторынок России. Пока ещё «АвтоВАЗ» остаётся лидером в России, но приход бюджетных марок скажется на уменьшении его доли продаж в будущем.

— Помимо этого Максим Чирков оценил перспективы платёжной системы «Мир». «Во многих странах приходит понимание, что западная финансовая инфраструктура токсична для использования или потенциально может стать токсичной в любое время, поэтому это как раз повышает притягательность альтернативных платежных систем», – говорит экономист.

— Заместитель начальника отдела по реализации международных проектов Управления международного сотрудничества ГУУ Александр Рудой поделился мнением о системе SWIFT. «Да, система SWIFT удобна, но это не панацея», – говорит эксперт. «Поэтому сейчас банки, которых отключили от SWIFT, и на которые наложили санкции, вернулись к старым проверенным методам работы».

— Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина отметила, что повышение ключевой ставки не остановило склонность россиян к потреблению. «В принципе сегодня такое потребительское поведение, хотя и немного разогревает экономику, стимулирует развитие национальной промышленности. Но, если предприниматели и государство снова займут недальновидную позицию удовлетворения спроса за счет импорта, то позитивный эффект от роста потребления сойдет на нет за счет ускоренного роста инфляции», – считает экономист. О росте потребления Галина Сорокина рассказывает и в университетском канале «Дзен».

— Кроме того, Галина Сорокина в подробностях разбирает значение крупнейшего в истории зернового контракта между Россией и Китаем. «Важно, что сейчас предусматривается развитие сухопутной транспортной инфраструктуры, что, с одной стороны, требует высоких инвестиционных вложений, с другой — позволит сбалансировать товарные потоки и структуру товарооборота между Россией и Китаем», – отмечает эксперт.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева дала советы при покупке или продаже жилья. Эксперт предупреждает о рисках и не самом выгодном сейчас времени для покупки. Но добавляет, что наличие на современном рынке множества услуг профессиональных посредников, а именно риелторских фирм, может нивелировать риски как приобретения, так и продажи жилья.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов рассказал, как валютная выручка влияет на курс рубля. «Но рано или поздно от этой меры все же придется отказываться. Насколько бы не были прочны наши гиганты, а в условиях жесткой экономики, когда зарубежные деньги де-факто оказались недоступны, а российские чрезмерно дороги, слишком долго быть «дойными коровами» они не смогут», – резюмировал экономист.

— Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ Владимир Волох объяснил, как реализовать идею о проверке детей мигрантов на знание русского языка. «На мой взгляд, федеральные органы управления должны взять на себя большую роль, прежде всего министерство просвещения. Ему потребуется должным образом организовать всю работу, чтобы дети мигрантов были подготовлены на том уровне знаний, которым владеют российские дети», — отметил профессор.

Доцент кафедры управления транспортными комплексами Артём Меренков объяснил, как изменение правил использования автомобилей чиновниками повлияет на отечественный автопром. «Создание обязательного списка автомобилей для чиновников — это гарантированная загрузка производственных площадей для производителей, а значит, и стабильности их работы. Ведь государственный сектор достаточно крупный и является надежным исполнителем своих обязательств», — говорит Артём Меренков.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков рассказал о парадоксах расчета внутреннего турпотока. «Согласно существующей методике, турпоездка должна включать не менее одной ночи проживания. Таким образом, 2 млн турпоездок равняются 2 млн туристов, совершивших одну ночёвку. И количество туристов будет пропорционально сокращаться по мере роста количества ночёвок при неизменном количестве турпоездок».

Стоит обратить внимание и на активность экспертов в канале ГУУ в «Дзен». Возможно вы заметили, что на него есть ссылки и выше. Там же можно почитать об основных банковских трендах или о том, как создать успешный образ в глазах собеседника.

Чтение – это очень полезно. Но и спорт полезен. В субботу в ГУУ пройдёт традиционный турнир на Кубок ректора по мини-футболу, заходите в Спорткомплекс поболеть за команды выпускников. А в воскресенье отмечаем День преподавателя высшей школы, на сайте уже можно найти первое из серии интервью с нашими преподавателями. Так что на этих выходных о родном вузе забыть не получится. Но вы ведь и так не забываете, правда?

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI