В павильоне «Роснефти» на ВДНХ китайские студенты провели показательную тренировку по самбо

В павильоне «Роснефти» на Международной выставке-форуме «Россия» студенты Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) из Китая провели показательную тренировку по самбо.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию и поддержке массового и профессионального спорта. С 2013 года Компания является генеральным спонсором Международной федерации самбо. За это время проведены десятки ярких чемпионатов российского и международного уровня.

Гости павильона «Роснефти» смогли увидеть мастерство китайских студентов Российского университета спорта. Молодые самбисты продемонстрировали на татами основные приёмы самообороны. Китайские студенты приехали учиться в Россию именно этому виду единоборств и планируют и дальше продолжать совершенствовать свои навыки.

Кроме того, в павильоне «Роснефти» была проведена панельная дискуссия «Самбо – вчера, сегодня, завтра», участие в которой приняли исполнительный директор Международной федерации самбо (ФИАС) Сергей Табаков и декан социально-гуманитарного факультета Российского университета спорта Олег Майоров. Спикеры рассказали об истории создания самбо, его становлении и развитии на международной арене, а также поделились секретами проведения успешных спортивных мероприятий.

Тематические Дни самбо продлятся в павильоне «Роснефти» до 19 ноября. Для посетителей экспозиции Компании подготовлена яркая спортивная и культурно-образовательные программы.

В павильоне «Роснефти» в эти дни проводятся тематические квизы, победители которых могут получить в подарок перчатки с автографом Федора Емельяненко, билеты в кино на фильм «Легенда о самбо» либо сертификаты на тренировку по самбо. 18 и 19 ноября многократный чемпион России по боевому самбо проведет для гостей павильона «Роснефть» мастер-классы по самообороне.

Кроме того, на протяжении дней самбо в павильоне «Роснефти» диетологи рассказывают посетителям о правильном питании, его влиянии на здоровье и физическое развитие.

Об основных событиях Дней самбо и времени их проведения вы сможете узнать на официальных страницах ПАО «НК «Роснефть» в социальных сетях.

На выставке «Россия» в пятницу также состоялась свадьба пары из Иркутской области – Елены Тумуровой и Марка Прасолова. Невеста является сотрудником научного института «Роснефти» в городе Ангарск. На церемонии бракосочетания, которая была проведена на стенде Иркутской области, состоялась реконструкция свадебного обряда русского и бурятского народов. В качестве свадебного подарка представитель «Роснефти» вручил молодоженам сертификат на недельный отдых в гостиничном комплексе «Владимировский». Отель, открытый «Роснефтью» в декабре 2021 года, расположен в живописной бухте Владимировская, а из уютных номеров открывается прекрасный вид на Ладожское озеро. Современное функциональное здание отеля гармонично вписывается в природный ландшафт российского Севера.

Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах.

Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

17 ноября 2023 г.

