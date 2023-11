Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В конференции примут участие исследователи из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Сургута и других городов России, также есть участники из Греции, Узбекистана и Китая.

Организатором мероприятия выступил Гуманитарный институт Новосибирского государственного университета. Среди соорганизаторов и партнеров— фонд «История Отечества», Новосибирская государственная консерватория имени М. И. Глинки, Новосибирский государственный театральный институт.

— НГУ получил грант на организацию этой конференции, и, так как наша кафедра имеет в некотором смысле интермедиальный оттенок — мы работаем и с музыкой, и с искусством, и с литературой, и с историей, — для проведения мероприятия обратились к нам. На конференции будет два базовых дня. Первый посвящен творчеству Сергея Васильевича Рахманинова и его влиянию на современную музыку. Второй день полностью связан с интермедиальной культурой, то есть с тем, как музыка влияет на живопись, литературу, как она отражается в архитектуре и в целом входит в нашу жизнь, — рассказывает заведующая кафедрой истории культуры Новосибирского государственного университета, кандидат филологических наук Наталья Бартош.

Так, среди заявленных направлений конференции музыкальная эстетика в русской литературе XIX–XX вв., представления о музыке в русской языковой картине мира, дневники и переписка в русской педагогике, культурный топос русской усадьбы и дачи XIX–XX вв.

Накануне базовых дней конференции в Музыкальном клубе НГУ прошел концерт в честь 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова, на котором выступили лучшие пианисты города.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI