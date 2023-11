Андрей Райгородский – «Декан года—2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Андрей Михайлович Райгородский стал лауреатом общенациональной премии «Декан года» в номинации «Физико-математические науки».

Торжественная церемония награждения прошла 14 ноября в Москве в рамках шестого профессорского форума «Наука и образование как основа развития России. Кадры для инновационной экономики». Награды победителям вручили Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, председатель Российского профессорского собрания Владислав Гриб и председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания Владимир Филиппов.

Андрей Михайлович возглавляет Физтех-школу прикладной математики и информатики с момента ее основания в 2016 году. В 2011 году он стал лауреатом Премии Президента России для молодых ученых. Кроме того, А.М. Райгородский является главным редактором журнала Moscow Journal of Combinatorics and Number Theory и сборника «Математическое просвещение», а также научным руководителем Кавказского математического центра при Адыгейском государственном университете.

Премия «Декан года» присуждается Российским профессорским собранием за выдающиеся результаты в сфере управления факультетом или аналогичным структурным подразделением университета и вклад в развитие научной отрасли.

Награда была учреждена в целях сохранения и дальнейшего развития научного и образовательного потенциала российских высших учебных заведений, стимулирования научно-технического развития и поощрения руководителей структурных подразделений, работающих в научных или образовательных организациях.

Поздравляем!

