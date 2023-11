70 предприятий Москвы имеют статус промышленного комплекса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С начала 2016 года 70 столичных предприятий получили статус промышленного комплекса, который дает им значительные налоговые льготы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Специальный налоговый режим для предприятий со статусом промышленного комплекса предполагает снижение региональной ставки на прибыль с 17 до 13,5 процента. Кроме того, вдвое уменьшен налог на имущество, земельный налог — на 80 процентов, а ставка арендной платы сокращена в пять раз, до 0,3 процента от кадастровой стоимости участка.

«Только в этом году статус промышленного комплекса получило четыре предприятия. Среди них — производители лифтов, автомобилей и различной электроники. В общей сложности сегодня статус присвоен 70 предприятиям, на которых создано около 80 тысяч рабочих мест. При этом с 2016 года компании вложили в свое развитие 47,2 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Лидером по количеству промкомплексов в столице остается пищевая промышленность — статус присвоен 24 производителям продуктов питания.

Как ранее сообщил Сергей Собянин, одним из последних статус промышленного комплекса получило научно-производственное предприятие «Пульсар».

«Благодаря данной мере поддержки производитель, специализирующийся на разработке нового поколения полупроводниковых СВЧ, силовых, фото- и микроэлектронных приборов, сможет экономить на налогах до 23,6 миллиона рублей в год. Средства будут вложены в цифровизацию предприятия и создание изделий следующего поколения», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Москва — город с развитым производством. В столице действует более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

В городе созданы комфортные условия для развития малого, среднего и крупного бизнеса. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки, например целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

