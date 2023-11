Четыре выпускника победили в конкурсе Ассоциации строительных вузов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Четыре проекта выпускников СПбГАСУ отмечены дипломами конкурса выпускных квалификационных работ, проводимого Ассоциацией строительных вузов (АСВ).

В номинации «Проект бакалавра в области теплогазоснабжения и вентиляции» третье место у Ильи Федотова (руководитель – декан факультета инженерной экологии и городского хозяйства, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции СПбГАСУ Инна Суханова) за ВКР «Отопление и вентиляция 24-этажного дома со встроенными помещениями в Москве».

«Особое внимание автор уделил совершенствованию расчётов систем отопления и вентиляции в современных программных комплексах. Он обращался к разработчикам оборудования для получения информации, необходимой для внесения в программные комплексы. Предложенные в ВКР решения позволят ускорить процесс расчёта систем отопления и вентиляции и, что особенно важно, повысят его точность», – рассказала Инна Суханова.

В номинации «НИР магистра в области теплогазоснабжения и вентиляции» третье место получил Егор Ильин (руководитель – профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Вера Уляшева), автор ВКР «Исследование организации воздухообмена в чистых помещениях фармацевтического производства НТЦ “Полисан”».

Автор и его руководитель уверены в востребованности темы исследовательской работы. Необходимость в лекарственных препаратах и вакцинах с каждым годом растёт, исследования в сфере фармацевтики расширяются. Следовательно, увеличивается потребность в инфраструктуре фармацевтического производства: заводов по производству лекарств, научно-исследовательских центров. Любое такое производство не может обойтись без систем кондиционирования.

«Работа посвящена выявлению наиболее энергоэффективного и экономичного метода подачи воздуха в чистое помещение научно-технологического центра. Нормативными документами предусмотрены четыре таких метода. Я пришёл к выводу, что оптимален метод подачи воздуха смешанными потоками. Затраты на монтаж, стоимость оборудования на 2022 год, а также затраты на эксплуатацию значительно меньше остальных. Результаты были получены на основе математического моделирования в программе Star CCM+ и сметного расчёта по запросу в профильную компанию по монтажу, поставщикам оборудования», – сообщил Егор Ильин, продолжающий обучение в аспирантуре.

На основе выпускной работы будет разработана рекомендация по проектированию систем кондиционирования фармацевтических производств по критериям энергоэффективности, экономичности; а также будет усовершенствован метод подачи воздуха смешанным потоком.

В номинации «Проект магистра в области теплогазоснабжения и вентиляции» первое место получила Анастасия Богатая (руководитель – заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Николай Пономарёв), автор ВКР на тему «Вентиляция малого зала Театра оперы и балета в Севастополе».

Автор работы построила геометрическую модель помещения и провела математическое моделирование процесса воздухораспределения в малом зале театра. В результате моделирования были получены расчётные значения параметров микроклимата, а также приведён их сравнительный анализ с нормируемыми значениями.

В номинации «Проект магистра в области теплогазоснабжения и вентиляции» третье место заняла Снежана Береснева (руководитель – доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции Виктор Пухкал) с ВКР «Отопление и вентиляция защитных сооружений гражданской обороны».

Виктор Пухкал сообщил об актуальности работы и исследования – она определяется значительным количеством укрытий и убежищ гражданской обороны на территории РФ, которые должны обеспечивать защиту населения при чрезвычайных ситуациях. Нормативные требования к проектированию защитных сооружений охватывают только общие данные, не учитывая особенностей. В основных курсах «Отопление» и «Вентиляция» решения для защитных сооружений гражданской обороны не рассматриваются, поэтому многие вопросы Снежане Бересневой приходилось изучать самостоятельно.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI