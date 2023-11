Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Ключевой особенностью «Цифровых кафедр» Политеха является запуск полноценного Консорциума. На данный момент в него входит 38 образовательных организаций, которые направили на обучение в СПбПУ более тысячи студентов. Так, успехом пользуется программа по BIM-платформам, на которую СПбГАСУ направил более ста студентов. Среди студентов БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова популярны программы Политеха по технологиям 1С.

Консорциум — это не только прием студентов на образовательные программы университетов-партнеров, но и полноценное сотрудничество вузов в виде совместных проектов, сетевых программ, стажировок преподавателей. Такой подход позволяет предоставлять возможности для действительно мотивированных студентов и создавать новые продукты дополнительного образования. Уже сейчас мы фиксируем запрос на платные версии подобных программ , — отметил и.о. проректора по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов.

В 2023-2024 учебном году мы запустили 9 программ профессиональной переподготовки под собственным брендом “Формула IT.Политех”. Это скоростные программы, затрагивающие различные области IT: от разработки на языке Python и системного администрирования до консалтинга и Product менеджмента. Программы спроектированы по единой методике для обеспечения синхронизации и интеграции с основным образовательным процессом и весенней практикой таким образом, чтобы собирать междисциплинарные команды из слушателей программ и реализовывать практические задачи от многочисленных партнеров Политеха , — прокомментировала руководитель проекта «Цифровые кафедры» СПбПУ Надежда Цветкова.

Я прохожу обучение на цифровой кафедре Политеха по программе “Разработка цифровых решений на базе технологий 1С”, чтобы получить дополнительную квалификацию. Многие предприятия работают на технологиях 1С, и им требуются квалифицированные кадры. Получение необходимых знаний и навыков позволит мне стать востребованным специалистом на рынке , — поделилась студентка Белорусско-Российского университета Антонина Колесникова.

В каждой программе Формулы IT есть модуль «Практика», посвящённый отработке полученных навыков. Студентам предоставляется возможность пройти стажировку в компании партнера или выполнить проект по техническому заданию.

У нашей команды большой опыт в развитии стартапов — за 15 лет мы оказали поддержку более 700 проектам. У слушателей программ «Цифровых кафедр» есть возможность перенять наш опыт: пройти стажировку, принять участие в хакатонах и конкурсах, научиться тестировать идеи и гипотезы, презентовать проекты инвесторам и корпоративным заказчикам. Мы с удовольствием работаем с молодыми и амбициозными командами , — рассказала руководитель Бизнес-инкубатора «Ингрия» АО «Технопарк Санкт-Петербурга» Евгения Бжицкая.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI