Финансовые новости: Банковское регулирование: обзор за III квартал 2023 года

Реализовано одно из самых ожидаемых изменений в части резервирования. Банки с 23 октября могут использовать коэффициенты конверсии при формировании резервов по условным обязательствам кредитного характера. Величина коэффициентов будет зависеть от темпов конвертации таких обязательств в кредитные требования.

Кроме того: Формализованы подходы к резервированию ссуд заемщиков, ведущих бизнес на новых территориях. Это поможет банкам более точно учитывать риски, при выдаче таких ссуд и расширит возможности для развития бизнеса в этих регионах.

До конца года сохранена возможность раскрывать отчетность кредитных организаций без чувствительной информации.

Приостановлено применение ограничения полной стоимости кредита по потребительским кредитам (займам). В планах — обновить подходы к расчету нормативов концентрации, методику оценки экономического положения банков, разработать национальный норматив ликвидности. Также особое внимание будет уделено развитию долгосрочных инструментов сбережений, в том числе за счет дифференциации взносов в Фонд обязательного страхования вкладов в зависимости от параметров вклада и увеличения страхового возмещения. Подробнее читайте в информационном материале «Обзор банковского регулирования».

