Фестиваль колледжей помог школьникам узнать о профессиях будущего — Собянин

Специалисты со средним специальным образованием востребованы на рынке труда. Квалифицированные профессионалы нужны в промышленности, строительстве, в транспортной и ИТ-отрасли, торговле, сфере услуг и других областях. О том, как в Москве занимаются подготовкой профессиональных кадров, Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

Сейчас в городе идет процесс модернизации среднего профессионального образования. В основе этой работы лежит четыре базовых принципа:

— актуальность и востребованность: образовательные программы разрабатываются совместно с работодателями и профессиональными ассоциациями;

— практикоориентированность: студенты погружаются в профессиональную среду с первого курса, а практические занятия составляют не менее 70 процентов всего времени обучения и проходят под руководством опытных наставников;

— мультиспециализация: во время обучения студенты могут освоить не одну, а несколько смежных профессий — от трех до пяти;

— повышение разрядности и контроль качества: если ранее колледжи выпускали специалистов со вторым, фактически ученическим разрядом, то теперь минимальным стандартом стал третий разряд, а по некоторым специальностям даже четвертый. Это значит, что выпускники могут самостоятельно выполнять большинство стандартных для данной профессии видов работ. Кроме того, работодатели участвуют в проведении демонстрационных экзаменов и итоговой аттестации.

«Планируем радикально обновить материально-техническую базу колледжей. В ближайшее время совместно с работодателями будет модернизировано более 230 мастерских и лабораторий, а также создано около 90 новых. Это позволит проводить практические и лабораторные работы с высоким уровнем технологичности и на оборудовании, которое реально действует на предприятиях города», — добавил Мэр Москвы.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал о фестивале колледжей, который недавно прошел в столице. Он был организован для того, чтобы школьники смогли познакомиться с востребованными профессиями.

«За неделю состоялось свыше 160 мероприятий по более чем 150 профессиям, которые посетили около 18 тысяч старшеклассников и их родителей. На площадках 46 колледжей школьники могли погрузиться в атмосферу студенческой жизни, попробовать себя в разных специальностях, пообщаться с преподавателями и студентами, задать волнующие вопросы о поступлении и обучении, выбрать перспективную профессию», — сообщил Мэр Москвы.

В рамках фестиваля преподаватели прошли мастер-классы, творческие конкурсы, студенческие спектакли, дискуссии и многое другое. Например, Московский государственный образовательный комплекс организовал иммерсивное шоу «Машиностроение». Интерактивное представление с лазерной светомузыкой и дымовыми спецэффектами посетили сотни школьников и родителей. Роботы-трансформеры вместе с профессором показывали опыты с электрическими молниями трансформатора Тесла и эксперименты с жидким азотом.

Гости смогли поработать на фрезерных и токарных станках, а также под руководством мастеров производственного обучения сделать памятные сувениры из алюминия. Ребята узнали о востребованных промышленных специальностях, таких как «мехатроника», «мобильная робототехника», «оператор станков с программным управлением», «наладчик станков и оборудования в механообработке». Их можно освоить в 12 колледжах Москвы.

В Московском автомобильно-дорожном колледже имени А.А. Николаева состоялись дрифт-байк и фаер-шоу. Перед школьниками выступили профессиональные мотогонщики и водители квадроциклов. Дрифтеры показали трюки и продемонстрировали навыки быстрого вождения в экстремальных ситуациях. Первокурсники колледжа выступили с фаер-шоу.

На мастер-классах участники исправляли повреждения кузовов автомобилей, чинили двигатели и коробки передач. Школьники познакомились с направлениями деятельности в сфере транспорта, среди которых ремонт и обслуживание автомобилей, техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. Им можно обучиться в 13 колледжах столицы.

В Московском технологическом колледже прошла коуч-сессия «Из колледжа — в большой автоспорт? Погнали!». На ней российский автогонщик, тренер, журналист и блогер Тимофей Андрющенко рассказал о востребованных профессиях в автомобильной сфере и важных навыках, которые помогут достичь успеха. Гости узнали о гонках и безопасном вождении в большом городе.

В колледже предпринимательства № 11 состоялась битва роботов.

«Школьники попробовали сами управлять умными роботами, на создание которых уходит от четырех до восьми месяцев, посетили уникальную лабораторию приборостроения, где собирают такие сложные машины. И увидели ветеранов легендарных боев — гигантских роботов весом до 100 килограммов», — рассказал Сергей Собянин.

Кроме того, школьники узнали много нового об аддитивных технологиях, мехатронике и мобильной робототехнике, станках с программным управлением и других высокотехнологичных направлениях, которые можно освоить в 12 столичных колледжах.

На площадке Московского образовательного комплекса «Запад» прошел гастробатл «СПОсоб быть счастливым». В соревновании приняли участие 12 команд, в состав которых вошли студенты, знаменитые шеф-повара и мастера колледжа. Победителей определило экспертное жюри, в составе которого были знаменитые шефы Константин Ивлев, Андрей Забелин, Анна Жукова и другие профессионалы. Более 800 гостей фестиваля приняли участие в мастер-классах по приготовлению пиццы, профитролей, напитков и закусок.

Колледж сферы услуг № 32 организовал гастрофестиваль «Блин-пати». Посетителям предложили пройти кулинарный квест. Участники готовили оливье и коктейли, разбирались в профессиональном кухонном оборудовании, дегустировали блины и соки, приготовленные студентами колледжей. Школьники познакомились со специальностями и профессиями «поварское и кондитерское дело», «повар-кондитер», «туризм и гостеприимство». Их можно освоить в 16 колледжах Москвы.

Современные лаборатории для практических занятий открылись в столичных колледжах сферы услугПароконвектомат, птифур и консоме: что изучают будущие повара в московских колледжах

Первый московский образовательный комплекс провел модное шоу «Фешен из май профешен». Более 250 школьников и родителей узнали о модной индустрии, встретились с дизайнерами, модельерами и стилистами.

Сергей Сысоев, член Ассоциации высокой моды и прет-а-порте России, рассказал абитуриентам о работе в модной индустрии. Дизайнеры Вадим Мерлис и Александра Зайцева показали на подиуме колледжа свои последние коллекции.

Школьники участвовали в мастер-классах по макияжу, позированию и обработке фотографий. Они разрисовывали шоперы, проектировали и создавали аксессуары с помощью 3D-печати. Ребята узнали больше о креативных специальностях, таких как «дизайн по отраслям», «парикмахерские услуги и визаж», «конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности». Их можно получить в 17 колледжах столицы.

«На других площадках фестиваля колледжей было не менее увлекательно. Для старшеклассников погружение в профессию — отличный способ выбрать себе дело по душе. Пожелаем ребятам удачи на этом пути», — заключил Сергей Собянин.

От практики до трудоустройства: студенты и выпускники столичных колледжей — о своих успехахМосква нового поколения: каких успехов добивается столичная молодежь

