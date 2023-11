«Туймазинское ГПП» произвело более 17 млн тонн продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

Туймазинское газоперерабатывающее производство (ГПП), дочернее предприятие АНК «Башнефть» (входит в нефтегазохимический комплекс «Роснефти»), произвело 17,2 млн тонн готовой продукции. С таким значительным результатом завод отмечает свой 70-летний юбилей. Всего, с 1953 года, предприятие переработало 17,1 млрд м³ попутного нефтяного газа и почти 11 млн тонн углеводородного сырья.

Сегодня «Туймазинское ГПП» является одним из флагманов нефтегазохимической отрасли Республики Башкортостан. Завод ведет переработку попутного нефтяного газа (ПНГ) и широких фракций лёгких углеводородов (ШФЛУ). Из этого сырья вырабатывается бензин, сжиженный газ, бутан, изобутан, пропан-бутановая смесь, стабильный газовый бензин. Полученная продукция поставляется предприятиям группы компании «Роснефть» и частично на экспорт.

С 2016 года «Туймазинское ГПП» вместе с другими активами АНК «Башнефть» работает в составе «Роснефти». Интеграция в единую производственную цепочку нефтегазохимического комплекса компании открыла широкие возможности для развития предприятия: были оптимизированы производственные процессы, внедрены передовые стандарты управления, значительно возросла эффективность производства, снижены операционные и логистические затраты. В частности, начались поставки ШФЛУ с других предприятий «Роснефти».

Благодаря модернизации производства и внедрению современных отечественных технологий, сегодня «Туймазинское ГПП» перерабатывает 28 млн м³ попутного газа в год. При этом производственная площадка предприятия отвечает самым высоким природоохранным стандартам.

Один из ключевых экологических проектов, реализованных на заводе – оборотное водоснабжение с системой очистки воды для повторного использования. Реализация этого масштабного природоохранного проекта позволила перейти на использование всей необходимой для технологических процессов воды по замкнутому циклу. После использования она очищается и снова направляется на производство.

«Туймазинское ГПП» является одним из драйверов развития Туймазинского района и значимым предприятием для всей экономики Республики Башкортостан.

Справка: «Туймазинское ГПП» – одно из первых предприятий, появившихся в начале 1950-х годов на Туймазинском месторождении, где в 1944 году были открыты огромные запасы девонской нефти. Изначально завод был возведен для переработки ПНГ. За десятилетия менялась как специфика выпускаемых продуктов, так и «профиль» завода. В начале ноября 1953 года первые кубометры «осушенного» попутного газа отправились из Туймазов по магистральному газопроводу для нужд жителей и предприятий Уфы. В 60-е годы здесь получали бензин и сжиженный газ, затем линейка продукции расширилась: в ней появились бутан, изобутан, пропан-бутановая смесь, стабильный газовый бензин. В 2022 году Туймазинское газоперерабатывающее производство работает в составе ООО «Шкаповское ГПП», которое также входит в состав АНК «Башнефть».

