С начала года более 30 тысяч горожан оформили документы на квартиры по программе реновации

С января по октябрь 2023 года более 30 тысяч москвичей получили ключи от современных квартир по программе реновации. Новостройки расположены во всех округах города. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«По итогам 10 месяцев этого года по программе реновации 31 тысяча горожан стала правообладателями квартир в переданных под заселение новостройках. Больше всего документов на жилье оформили в Юго-Восточном административном округе — около 7,6 тысячи человек, в Новомосковском и Восточном административных округах правообладателями современных квартир стали более четырех тысяч москвичей в каждом», — рассказал Максим Гаман.

На юге столицы договоры на новое жилье заключили более 3,4 тысячи человек, на севере — около 3,2 тысячи.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что с начала года было подобрано 36 стартовых площадок для переселения жителей по программе реновации. В эксплуатацию ввели 51 новый дом, а под заселение передали 40 новостроек. В них переезжают около 36 тысяч горожан из 248 пятиэтажек. За 10 месяцев 2023-го полностью расселили 179 домов, 33 из которых уже снесли.

За время реализации программы реновации 142,7 тысячи человек из 886 домов начали переезд в новые квартиры. Под заселение передали 258 новостроек, на данный момент в Москве возводится 232 здания, еще 200 объектов проектируется.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что до конца года более 13 тысяч москвичей получат новое жилье по программе реновации.

Программа реновации — это не только переселение из старых домов в новостройки, но и повышение качества жизни в целом. В новых кварталах есть места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки и благоустроенные скверы. Там активно строятся поликлиники, школы, спортивные и культурные центры.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем возведения и ввода в эксплуатацию жилых домов в столице вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. В 2022-м в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилых площадей.

Программу реновации утвердили в 2017 году. В нее вошло 5175 домов, в которых живет почти миллион москвичей.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

