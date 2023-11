Столичная компания разработала светильник нового поколения для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Московская компания «Световые технологии» разработала новые светильники для иммерсивных пространств в образовательных учреждениях и начала их производство. Образцы были представлены на выставке-форуме по образованию GESS Dubai 2023. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Электротехническое оборудование московского производства сегодня востребовано в ряде отраслей: от строительства до авиастроения. Промышленники регулярно предлагают различные новинки. Например, столичная компания, специализирующаяся на разработке и производстве осветительных приборов, начала выпускать светильники для оборудования иммерсивных пространств в образовательных учреждениях. Новинка поможет изучать школьную программу с помощью инновационных технологий и виртуального погружения в исследуемую среду. Продукт уже прошел тестовые испытания. Планируется, что на предприятии ежегодно смогут производить до одной тысячи светильников», — рассказал Владислав Овчинский.

В сфере образования иммерсивные пространства помогают преподавателям и ученикам погружаться в изучаемые предметы, менять привычки школьников и развивать усидчивость. Светильники в зависимости от темы урока воспроизводят соответствующие звуки, запахи и освещение в классе. Например, тема походов мореплавателей может сопровождаться звуками волн, криками чаек и запахом морской воды.

Новинку планируют выпускать в различных модификациях: простой с базовыми функциями или сложной и многофункциональной под задачи заказчика (от оснащения звуковыми эффектами и управления светом с помощью сенсорных кнопок на панели светильника до дистанционного управления с планшета и внедрения функции по распространению ароматов).

«Мы разрабатывали эту продукцию совместно с архитектурным бюро, основываясь на потребностях современных школ. Со светильниками нового поколения учащиеся получают доступ к всестороннему восприятию материала с максимальным погружением. Уникальные настройки помогут сфокусироваться или сделать паузу и отдохнуть от дел на перемене. В зависимости от спроса со стороны потребителя мы готовы увеличить объемы производства», — сообщил руководитель отдела по работе с проектными институтами компании Виктор Котренко.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары — одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, а также сложную технику.

В столице созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московские предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Для них также разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

