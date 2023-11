Сергей Собянин заявил, что Москва вошла в топ-10 культурных городов мира

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Москва — первая среди мировых столиц по доступности и разнообразию музейных экспозиций и седьмая среди 156 мегаполисов в категории «Культурная жизнь» рейтинга Global Cities Index 2023. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«У нас больше 440 музеев и выставочных залов. В среднем за год проходит 14 тысяч мероприятий и 1300 выставок. Работают программы “Московская музейная неделя”, “Музеи — детям”, “Ночь в музее”», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В общем зачете Global Cities Index Москва второй год подряд занимает 21 место. Сравнение городов включает 29 показателей по таким направлениям, как деловая активность, развитие человеческого капитала и культурный опыт.

Тысячи мероприятий и миллионы посетителей: как развиваются музеи и выставочные пространства столицы

