Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el proyecto de producto de Moscú, en las ramas de este proyecto se incluyen programas de escritura nuevos. Следующей свои двери для горожан откроет Боткинская больница: estación legendaria con una gran historia histórica. Об этом сообщила Anastasia Rakova, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

Все желающие смогут бесплатно посетить учреждение в течение недели (del 23 al 29 de noviembre). Понадобится предварительная запись. С подробным расписанием можно ознакомиться en сайте proyecto.

«В этом году мы впервые предложили москвичам новый формат знакомства с изменениями, которые происходят в городе. Все желающие могли посетить до открытия флагманский центр больницы имени О.М. Филатова и своими глазами увидеть, как там будет устроена работа. Тогда его посетили более 11 тысяч гостей. Такую инициативу даже поддержали наши коллеги из других регионов, чему мы очень рады. А сейчас мы приглашаем москвичей на другую экскурсию в наш новый флагманский центр у урологический центр Боткинской бол ьницы. Los artículos con tecnología nueva (del 23 al 29 de noviembre) se pueden utilizar con dispositivos inalámbricos y se realizan operaciones híbridas. нную, триажный пост, реанимационный зал, дагностическую палату и многое другое. Изюминкой станет посещение нового урологического центра, где установлено несколько уникальных хирургических роботов Da Vinci. Все, что нужно для посещения экскурсии, — предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», — рассказала Анастасия Ракова.

Se pueden agrupar en grupos de 20 personas. Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы». Para que los huéspedes puedan crear formularios médicos minuciosos, primero imprima y coloque una foto en una foto especial. посмотреть, как врачи тренируются на симуляционном оборудовании.

En enero de 2023, se abrió un centro de bandera en una clínica médica de Bolonia en V.B. Вересаева, в марте — в Научно-исследовательском исследовательском институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, в сентябре — в городской клинической больнице № 15 имени О.М. Filatova. Сейчас идет создание еще двух флагманских центров — в городской клинической больнице имени В.М. Буянова и городской клинической больнице № 1 имени Н.И. Пирогова. Все они будут работать по новому стандарту экстренной помощи. В его основе — единые медицинские algoritmos, высокопрофессиональные врачи, самое современное оборудование, передовые технологии и забота о пациентах и ​​их близких.

Эффективность экстренной медпомощи выросла благодаря новому стандарту — СобянинОт системы «триаж» до «космической» операционной: как устроен флагманский центр больницы № 15 имени О.М. Филатова

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