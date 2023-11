Распродажи, маркетплейсы и программы лояльности: портал потребителя поможет разобраться в тонкостях покупки одежды и обуви

Source: MIL-OSI Russian Language News

Столичный портал потребителя поможет подготовиться к наступающим холодам и избежать проблем при покупке одежды и обуви на разных торговых площадках. Опубликованные на ресурсе статьи и инструкции расскажут о том, что важно учитывать при обновлении гардероба, каковы особенности приобретения и возврата вещей в онлайн-магазинах, а также нюансы покупок на распродажах.

«Каждый из нас ежедневно выступает в роли потребителя — покупает товары, заказывает работы и услуги. К сожалению, мы не всегда остаемся довольны результатами. Портал потребителя создан как раз для таких ситуаций: простые и понятные инструкции, составленные экспертами, помогают решить многие спорные вопросы с продавцами товаров и исполнителями услуг и за счет повышения осведомленности жителей о своих правах способствуют улучшению качества предлагаемых сервисов. Сейчас библиотека ресурса насчитывает более 230 статей, обучающих курсов и видеопамяток, часть из которых будет полезна покупателям при выборе, обмене и возврате одежды и обуви в розничных и онлайн-магазинах», — рассказали в пресс-службе столичного Департамента информационных технологий.

Материалы портала помогут покупателям защищать свои интересы и разобраться в требованиях, которые должны соблюдаться при продаже товаров, оказании услуг и предоставлении сервисов. Публикации разделены на категории, а умный поиск позволяет быстро находить нужные статьи. В них приведены конкретные примеры, когда права потребителя могут быть нарушены, и даны пошаговые рекомендации по отстаиванию интересов горожан.

Одежда и обувь подлежат обязательной маркировке: она должна содержать сведения о подлинности товара, его наименование и информацию о производителе. Узнать больше об этих правилах и уберечь себя от покупки некачественной продукции можно, прочитав публикацию по ссылке.

В другой статье рассказывают о правилах выбора, примерки, покупки и возврата обуви. Нередко в магазине кажется, что вещи сидят идеально, подходят по фасону и цвету, а дома выясняется, что они не подходят, у них есть дефекты или они просто уже не нравятся. По закону у потребителя есть 14 дней, чтобы принять решение о возврате или обмене вещи, но важно сохранить ее товарный вид, фабричные ярлыки, пломбы производителя, информационные стикеры и соблюсти другие условия.

Если приобретенная вещь или пара обуви оказались ненадлежащего качества, покупатель может потребовать возврата денежных средств, обмена товара, скидку или ремонт изделия по гарантии. В отдельной статье приведены эти и другие возможные варианты разрешения подобной ситуации.

О том, как купить вещи на распродаже и не пожалеть об этом, расскажет видеопамятка. Из нее потребители узнают, какую информацию обязан сообщить продавец о реализуемой со скидкой продукции, об условиях обмена такой одежды и других особенностях приобретения.

Многие розничные и онлайн-магазины предлагают особые условия продажи по программе лояльности или с применением специальных промоакций. Еще одна публикация поможет вернуть товар, приобретенный по акции с использованием промокодов, бонусных баллов, особых дисконтных условий или с вручением за покупку подарка. Ситуации и условия возврата могут быть разными, но потребитель имеет право оставить полученный подарок.

Маркетплейсы и крупные торговые онлайн-платформы стали для горожан удобными площадками, на которых можно купить и продукты, и одежду, и технику. Что делать и к кому обращаться, если приобретенная через агрегатор вещь оказалась бракованной или просто не понравилась при примерке, рассказано в статье по ссылке. Из материала потребители узнают, какую ответственность несет продавец, а какую — сама площадка.

Портал потребителя — это совместный проект Правительства Москвы и столичного Управления Роспотребнадзора. Его создали для повышения правовой грамотности жителей столицы и помощи им в поиске информации и подготовке претензий и судебных исков. Для регистрации на ресурсе достаточно иметь учетную запись на mos.ru.

Обращения по вопросам нарушения прав потребителей принимают по телефону горячей линии Управления Роспотребнадзора по городу Москве: +7 495 539-36-96.

Обучение горожан основам безопасного поведения в интернете и противодействия мошенничеству соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Информационная безопасность».

