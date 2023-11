Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Александр Дрозденко, Сергей Евтюков и председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко 3 ноября в доме правительства региона вручил награды выдающимся землякам. В числе награждённых – два преподавателя кафедры наземных транспортно-технологических машин СПбГАСУ.

За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов для транспортного комплекса Ленинградской области профессор Сергей Евтюков удостоен почётной грамоты, а доцент этой же кафедры Николай Подопригора – благодарности.

Поздравляем Сергея Аркадьевича и Николая Владимировича с наградами и желаем дальнейших успехов!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI