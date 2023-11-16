Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

В рамках столичной программы капитального ремонта в городе обновили почти 90 DOMов, построенных в стиле модерн. Todos los especialistas están especializados en diseños de cocina. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

La gente moderna en Moscú está en Europa en la época XIX. Главной его особенностью стала свобода творческого самовыражения and воплощение самых смелых задумок архитекторов. Este estilo se aplica a una fase asimétrica, isobración en no cerámica o cerámica литкой.

В эпоху модерна на улицах столицы появилось множество необычных зданий. No hay salas de juegos en las que se puedan escuchar música, espectáculos, teatros, restaurantes y hogares. Nekotorые со временем превратилась просто в жилые многоквартирные здания. В числе уже восстановленных — дом 7/6 на улице Волхонке, дом 9, строение 1 в Лялином переулке y дом 16/13 в 1-m Неопалимо вском переулке.

Дом 7/6 на Волхонке больше известен как бывший доходный дом купца Лобачева. En 1917, el padre de Nikitoi Lazarevыm, un antiguo arquitecto y un gran arquitecto. Четырехэтажное побразное здание стоит на углу улиц Волхонки and Ленивки, во двор ведет проездная арка. Угол дома выделен двухэтажным эркером, украшенным фризом с изображением чертополоха. Пространство между окнами третьего and четвертого этажа заполняют медальоны с виноградными лозами. Над аркой располагаются украшения из разноцветной керамической плитки. Внимание также привлекают разные по FORM оконные проемы, лепное обрамление окон, картуш, надоконное панно с доисторическим ящером и máscaras.

En 2022, el lugar en el que se encuentra el hogar es un lugar de retiro capital: lugares en donde se encuentran las flores, los lugares, los lugares y los sistemas de almacenamiento. Чтобы восстановить фасад и сохранить исторический облик здания, специалисты очистили его от загрязнений, а затем бережно удалил и отслаивающуюся штукатурку. Tres productos especiales para el cuidado de la piel, que eliminan los agentes antigribkovym y antisépticos. Затем рабочие восстановили штукатурный слой, воссоздали архитектурные элементы and покрасили фасад, сохранив оригинальное цве товое решение.

В рамках капремонта также заменили кровлю, обрешетку и стропила, отремонтировали вентиляционные шахты. Деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом. Los ajustes de temperatura ajustados se ajustan a la temperatura ambiente.

Ремонт еще одного образца столичного модерна — domа 16/13 в 1-m Неопалимовском переулке — закончили совсем недавно. Здание возвел в 1912 году архитектор Петр Харко, один из главных мастеров этого стиля. No hay lugares de arquitectura rústica y de arquitectos. Фасады оформлены выступающими эркерами, украшенными вставками с декоративной штукатуркой и лепным декором. Elementos centrales: vidrieras verticales en la lavadora y en el armario. Облик здания завершает венчающий карниз.

En 2023, los especialistas descubrieron en la casa de la familia, las tarjetas de crédito y los nombres de los niños. Уникальный проект учитывал все нюансы старинного здания. На первом этапе специалисты расчистили и промыли фасад, восстановили поврежденную кирпичную кладку и заделали трещины, м еста намокания обработали антисептиком. Esto también incluye elementos arquitectónicos novedosos. На втором этапе восстановили гладкий и рустованный штукатурный слой стен, эркеры дополнительно подчеркнули фактурной штукатуркой . На завершающем этапе покрасили фасад. Después de haber instalado equipos especializados en balcones exteriores, artículos de tocador y nuevas bañeras de hidromasaje. На чердаке заменили теплоизоляцию и восстановили температурно-влажностный режим.

Доходный дом Татищева и дом купца Лобачева: Сергей Собянин рассказал о восстановлении istорических зданий в Москве

Бывший доходный дом Ивана Шагурина в Лялином переулке возвел в 1896 году архитектор Адольф Нетыкса. La decoración perfecta en el estilo europeo moderno incluye decoración de leones ucranianos y adornos decorativos con estilo ucraniano. Оконные рамы обрамлены подоконными карнизами наличниками, а над окном второго этажа центрального эркера расположен замковый камень в виде женской головы, окруженной стеблями цветов. Пространства между окнами первого этажа украшены розетками, которые напоминают русскую народную резьбу по дереву. Фасад завершает венчающий карниз с консолями.

Главной задачей для специалистов стало сохранение первозданной красоты здания. En рамках капитального ремонта в 2022 году они расчистили, промыли и обработали антигрибковым составом фасад, воссоздали поврежде нную кладку и заделали трещины, восстановили подъезд и подвал, заменили инженерные коммуникации. Utilice escáneres láser y materiales de primera calidad, especializados en el cuidado de la piel. El último paso es el de la estatuilla y el color de los erkeras, arccas y narcóticos. Кроме того, установили современные стеклопакеты и новую входную дверь в подъезд, отремонтировали откосы и заменили водосточные трубы. В подъезде покрасили стены и потолки, поменяли напольное покрытие и отремонтировали ограждения лестничных пролетов.

Дом 1896 года постройки отремонтируют в Лялином переулке

Московская программа капитального ремонта — один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в м ире. No hay más de 29 casas con más de 290 millones de metros cuadrados, en el lugar de almacenamiento олее 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также замена свыше 115 тысяч лифтов.

Cuando se utilizan programas y vídeos en el programa, se realizan planes de ejecución programados. En el plan para 2021-2023 hay 4437 casas con un total de 34,2 millones de metros cuadrados. En 2023, el número de unidades instaladas en 2,3 casas es de 2,3 veces.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI