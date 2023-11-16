Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» приглашает на День открытых дверей

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
23 ноября 2023 года в 16:00 в Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) и Институте передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ) пройдёт День открытых дверей. Мероприятие в очном формате состоится по адресу: ул. Политехническая, д. 29 АФ, ауд. Г 3.56 (НИК «Технополис Политех»). Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция.
ПИШ СПбПУ откроет свои двери для всех желающих узнать о реализуемых программах магистратуры, практике и стажировках во время обучения и будущих карьерных возможностях. Отметим, что в магистратуре ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» особое внимание уделяется погружению студентов в специфику работы индустриальных партнёров — лидеров отечественной промышленности.
«Передовая инженерная школа» — федеральный проект Министерства науки и высшего образования России, ключевая цель которого — подготовка квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Петербургский Политех вошёл в число 30 вузов — победителей конкурса, на базе которых созданы и работают ПИШ.
ПИШ СПбПУ сегодня — это: решение фронтирных инженерных задач по пяти прорывным направлениям; партнёрство с 22 корпорациями на общую сумму 1,7 млрд рублей; 12 технологических магистратур с объёмом НИОКР более 100 млн рублей в год; 15 научно-технологических образовательных пространств для обучения и работы над проектами; топ-3 среди всех ПИШ России по итогам первого года работы.
Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь.
Будут представлены программы, разработанные совместно с АО «ТВЭЛ», АО «ЦКБМ», АО «АСЭ» (ГК «Росатом»); АО «ОДК» (ГК «Ростех»); ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Северсталь» и с другими промышленными корпорациями. 12 программ (более 120 бюджетных мест) созданы совместно с индустриальными партнёрами для подготовки кадров инженерно-технического профиля. Отметим, что на шесть программ набор студентов впервые будет открыт в 2024 году.
Образовательные программы магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:
- «Передовые цифровые технологии в двигателестроении» (новая программа индустриальный партнёр — АО «ОДК» (ГК «Ростех»);
- «Системный и цифровой инжиниринг в высокотехнологичных отраслях промышленности» (новая программа, индустриальные партнёры — компания «Брусника», ПАО «Газпром нефть», СПб ГУП «Горэлектротранс»);
- «Цифровой инжиниринг основного технологического оборудования водородных технологий и энергетических систем нового поколения» (новая программа, индустриальный партнёр — АО «ЦКБМ» (ГК «Росатом»);
- «Системный цифровой инжиниринг в атомном машиностроении» (новая программа, индустриальный партнёр — АО «ТВЭЛ» (ГК «Росатом»);
- «Цифровой инжиниринг в атомной и термоядерной энергетике» (новая программа, индустриальные партнёры — АО «АСЭ» (ГК «Росатом»), АО «НИКИЭТ», ФТИ им. Иоффе, ИЯФ им. Будкера);
- «Организация и управление наукоемкими технологиями в нефтегазовой отрасли» (новая программа, индустриальный партнёр — ПАО «Газпром нефть»);
- «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство» (индустриальный партнёр — ИЦ «Центр компьютерного инжиниринга» CML);
- «Цифровой инжиниринг и управление проектами» (индустриальный партнёр — АО «ОКАН»);
- «Организация и управление цифровыми наукоемкими производствами» (индустриальный партнёр — ПАО «Северсталь»);
- «Механика полимерных и композиционных материалов» (сетевая программа совместно с Кабардино-Балкарским государственным университетом им. Х.М. Бербекова);
- Технологическое предпринимательство (индустриальный партнёр — Высшая школа технологического предпринимательства ПИШ СПбПУ);
- «Процессы управления наукоемкими производствами» (индустриальный партнёр — холдинг «Ленполиграфмаш»).
День открытых дверей — это возможность встретиться с преподавателями ПИШ СПбПУ и ИППТ СПбПУ, руководителями образовательных программ и экспертами от индустриальных партнёров, получить полезную информацию по поступлению и обучению, задать вопросы. Абитуриенты смогут узнать о возможностях трудоустройства, познакомиться со специалистами области, посетить лекции и мастер-классы, а также увидеть лаборатории и учебные классы.
Спикеры расскажут о том, как поступить на бюджетную форму обучения в топовую магистратуру, получить востребованное инженерно-техническое образование, освоить современные компьютерные технологии, стать конкурентоспособным инженером мирового уровня и найти работу уже во время учёбы.
Также в программе — особенности обучения в магистратуре ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и преимущества при поступлении (в том числе — подготовка к конкурсу портфолио и способы получения дополнительных баллов, льготы для дипломантов олимпиады «Я — профессионал» и других интеллектуальных соревнований).
День открытых дверей — это важное событие для абитуриентов. Ждём вас!
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