Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

23 ноября 2023 года в 16:00 в Передовой инженерной школе СПбПУ «Цифровой инжиниринг» (ПИШ СПбПУ) и Институте передовых производственных технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ИППТ СПбПУ) пройдёт День открытых дверей. Мероприятие в очном формате состоится по адресу: ул. Политехническая, д. 29 АФ, ауд. Г 3.56 (НИК «Технополис Политех»). Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована онлайн-трансляция .

ПИШ СПбПУ откроет свои двери для всех желающих узнать о реализуемых программах магистратуры, практике и стажировках во время обучения и будущих карьерных возможностях. Отметим, что в магистратуре ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» особое внимание уделяется погружению студентов в специфику работы индустриальных партнёров — лидеров отечественной промышленности.

«Передовая инженерная школа» — федеральный проект Министерства науки и высшего образования России, ключевая цель которого — подготовка квалифицированных инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей экономики. Петербургский Политех вошёл в число 30 вузов — победителей конкурса, на базе которых созданы и работают ПИШ.

ПИШ СПбПУ сегодня — это: решение фронтирных инженерных задач по пяти прорывным направлениям; партнёрство с 22 корпорациями на общую сумму 1,7 млрд рублей; 12 технологических магистратур с объёмом НИОКР более 100 млн рублей в год; 15 научно-технологических образовательных пространств для обучения и работы над проектами; топ-3 среди всех ПИШ России по итогам первого года работы.

Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь .

Будут представлены программы, разработанные совместно с АО «ТВЭЛ», АО «ЦКБМ», АО «АСЭ» (ГК «Росатом»); АО «ОДК» (ГК «Ростех»); ПАО «Газпром нефть»; ПАО «Северсталь» и с другими промышленными корпорациями. 12 программ (более 120 бюджетных мест) созданы совместно с индустриальными партнёрами для подготовки кадров инженерно-технического профиля. Отметим, что на шесть программ набор студентов впервые будет открыт в 2024 году.

Образовательные программы магистратуры ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг»:

День открытых дверей — это возможность встретиться с преподавателями ПИШ СПбПУ и ИППТ СПбПУ, руководителями образовательных программ и экспертами от индустриальных партнёров, получить полезную информацию по поступлению и обучению, задать вопросы. Абитуриенты смогут узнать о возможностях трудоустройства, познакомиться со специалистами области, посетить лекции и мастер-классы, а также увидеть лаборатории и учебные классы.

Спикеры расскажут о том, как поступить на бюджетную форму обучения в топовую магистратуру, получить востребованное инженерно-техническое образование, освоить современные компьютерные технологии, стать конкурентоспособным инженером мирового уровня и найти работу уже во время учёбы.

Также в программе — особенности обучения в магистратуре ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и преимущества при поступлении (в том числе — подготовка к конкурсу портфолио и способы получения дополнительных баллов, льготы для дипломантов олимпиады «Я — профессионал» и других интеллектуальных соревнований).

День открытых дверей — это важное событие для абитуриентов. Ждём вас!

Регистрация открыта на сайте .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI