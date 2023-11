Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Lomonosov Moscow State University – Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова –

15 ноября 2023 года в Институте истории Национальной академии наук Беларуси состоялось Первое заседание Экспертно-консультативного российско-белорусского совета по истории (ЭКС).

Ректор Московского университета академик В.А. Садовничий направил приветствие участникам заседания, подчеркнув его значение для укрепления российско-белорусского социо-гуманитарного единства. В нем Виктор Антонович особо отметил, что с инициативой создания ЭКС летом 2023 года на Первом российско-белорусском Форуме историков выступили исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Институт истории Национальной академии наук Беларуси, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, исторический факультет БГУ, Университет НАН Беларуси.

Мероприятие открыли помощник Президента Российской Федерации, председатель Межведомственной комиссии по историческому просвещению В.Р. Мединский и заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь, заместитель председателя Республиканского совета по исторической политике при Администрации Президента Республики Беларусь И.В. Луцкий. В.Р. Мединский отметил высокую значимость дальнейшего успешного развития российско-белорусского сотрудничества в области исторической науки и образования. И.В. Луцкий пожелал удачи российским и белорусским историкам в важном начинании – создании ЭКС.

Межведомственная комиссия по историческому просвещению в рамках шагов по согласованию и формированию Совместной российско-белорусской комиссии по истории (г. Минск 12 октября 2023 года; г. Москва 10 ноября 2023 года) определила Экспертно-консультативный российско-белорусский совет по истории ее Рабочим органом.

С российской стороны первым заместителем председателя и руководителем рабочей группы ЭКС стала заместитель декана, руководитель учебно-научного направления «Белорусоведение, история Беларуси и белорусской диаспоры», руководитель лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова О.В. Солопова. С белорусской стороны первым заместителем председателя и руководителем рабочей группы ЭКС стал директор Института истории НАН Беларуси В.Л. Лакиза.

Сопредседатели ЭКС с российской стороны – заместитель академика-секретаря Отделения историко-филологических наук Российской академии наук, заведующий кафедрой истории стран ближнего зарубежья исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова академик РАН Е.И. Пивовар; с белорусской стороны – академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси академик НАН Беларуси А.А. Коваленя.

В ходе состоявшегося заседания обсуждались устав, утверждение символики, создание общего сайта, ближайшие планы ЭКС, наращивание совместной публикационной активности ученых двух стран, формирование российско-белорусского пула экспертов-исследователей, конкретные шаги, направленные на укрепление исторического единства России и Беларуси.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI