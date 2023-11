О физических явлениях без формул — в книге Дмитрия Ливанова и Сергея Салихова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Рассказать просто о сложном решили ученые Дмитрий Ливанов и Сергей Салихов. Они написали книгу «Физика всего на свете без формул», которую представили 15 ноября в Московском доме книги. Презентацию провела юная актриса и телеведущая Николь Плиева.

Книга «Физика всего на свете без формул» состоит из 13 глав и построена в виде ответов на часто задаваемые вопросы: «Почему Луна не падает на Землю, что собой представляет радуга, куда бегут облака и почему снежинки симметричные?».

Несмотря на то, что авторами являются двое ученых-физиков, «Физика всего на свете» — не учебник. Это иллюстрированное научно-популярное издание, где Дмитрий Ливанов и Сергей Салихов увлекательно, доступно и без единой формулы рассказывают о физических явлениях, объясняют процессы, происходящие в окружающем мире. Каждый читатель, у которого в руках окажется книга, сможет понять, что физика — это очень интересно! Книга предназначена для чтения всей семьей.

«Наша книга адресована прежде всего школьникам и тем, у кого еще физика в школе не началась. Нам очень важно, чтобы был интерес к познанию, к пониманию того, что окружает человека в ежедневной жизни, начиная от явлений природы и заканчивая различными техническими приспособлениями и изобретениями, которыми мы все пользуемся ежедневно. Кроме того, книга адресована еще и взрослым. Дети и взрослые — это наша аудитория. Эта книга отлично подходит для семейного чтения. А поскольку дети — существа очень любопытные, у них всегда есть много вопросов: “а почему это именно так?”, “а что это означает?” — то эта книга для взрослых открывает удивительную возможность все-таки отвечать детям правильно с научной точки зрения на эти многочисленные вопросы», — сказал на презентации Дмитрий Ливанов.

В свою очередь, Сергей Салихов отметил, что «когда мы писали книгу, были попытки поместить в нашу работу парочку формул, но мы были неприступны в нашем решении избежать любых сложных формул и уравнений. Природу очень удобно описывать на языке математики, но когда ты переходишь с удобного языка на более сложный, очень большая задача — не потерять уровень строгости и действительно изложить так, как на самом деле, чтобы сохранить еще и необходимый уровень понимания, и здесь большое количество иллюстраций в этой книге помогает».

Читая «Физику всего на свете без формул», школьники младшего и среднего возраста могут сделать первый шаг к пониманию предмета. В ней также собраны многие базовые понятия, которые пригодятся при изучении физики в школе. Как дополнительный материал книгу могут использовать учителя, которые ведут уроки естествознания.

Гостями презентации стали учащиеся московских школ, «Физ-тех лицея» им. П.Л. Капицы, учителя и преподаватели, посетители Московского дома книги, журналисты. Перед началом презентации собравшимся показали эксперименты от кафедры общей физики МФТИ. Также для школьников провели викторину по популярным вопросам, связанным с физическими явлениями, а в заключение авторы ответили на многочисленные вопросы гостей и провели автограф-сессию.

Книга «Физика всего на свете без формул» выпущена московским издательством «Бомбора» тиражом 1500 экземпляров. Приобрести ее можно в двух вариантах — бумажном и электронном. Продажи в Московском доме книги стартовали в конце октября 2023 года.

Дмитрий Ливанов — доктор физико-математических наук, ректор МФТИ. В 2012–2016 году был министром образования и науки Российской Федерации. Автор более 60 научных работ, учебника для вузов «Физика металлов» и научно-популярной книги «Знакомьтесь, наш мир. Физика всего на свете».

Сергей Салихов — кандидат физико-математических наук, первый проректор МИСиС. С детства увлекался физикой, окончил физико-математическую школу им. А. Н. Колмогорова при МГУ им. М. В. Ломоносова. С 2004 года — доцент кафедры физического материаловедения МИСиС.

