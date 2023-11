Новосибирская область вошла в топ-20 по числу регистраций Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Регистрация на VII сезон олимпиады «Я — профессионал» продлилась 49 дней и завершилась рекордными показателями – 848 988 тысяч заявок на участие, 14878 из которых составили регистрации от студентов вузов Новосибирской области. Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — проект президентской платформы «Россия — страна возможностей», который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

27 сентября стартовала регистрационная кампания «Я — профессионал», которая охватила 89 регионов страны от Калининграда до Владивостока. Студенты 1330 российских вузов и филиалов проявили высокий интерес к олимпиаде и подали заявки на одно или сразу несколько из 73 направлений от дизайна до фотоники.

Руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара подчеркнула, что Новосибирская область остается бессменным лидером, ежегодно занимая ведущие позиции в период регистрационной кампании.

— В VII сезоне Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» побила свои собственные рекорды: число регистраций составило 848 988, что превышает наши предыдущие показатели. Студенты Новосибирской области проявили наибольший интерес к направлениям «Психология» (545 регистраций), «Реклама и связи с общественностью» (528) и «Дизайн» (522). Всего в рамках регистрационной кампании мы получили 14878 заявок от студентов из 23 вузов и филиалов данного региона. Наша главная цель — предоставить равные возможности активным ребятам из всех уголков страны без исключения. Впереди наших участников ждет широкая палитра карьерного сопровождения, интересные задания и возможности для профессионального роста, — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Ключевая задача «Я — профессионал» — помочь начинающим специалистам осуществить органичный переход на рынок труда: в VII сезоне олимпиада стала полноценным карьерным наставником для своих участников. В рамках поэтапного карьерного сопровождения каждый студент получает доступ к HR-продуктам от олимпиады, подготовленным совместно с более чем 500 компаниями-партнерами проекта.

— С каждым годом потенциал нашей страны растет и приумножается, поэтому сейчас особенно важно заложить фундамент для дальнейшего развития и поддержать тех, кто будет творить историю — наших студентов. Проекты президентской платформы «Россия — страна возможностей» уже пять лет меняют жизни людей, осуществляют заветные мечты и создают социальные лифты для каждого гражданина России. Один из наших проектов – Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — это главный карьерный трамплин для всех ищущих и заинтересованных студентов, готовых развиваться, пробовать новое и реализовывать свои смелые идеи. В VII сезоне олимпиада охватила все 89 регионов нашей страны, а значит еще больше начинающих специалистов получили возможность доказать свой профессионализм и успешно выйти на рынок труда. Высокий интерес от студентов лучше всего отражает востребованность олимпиады, которую мы создаем вместе с 35 лучшими вузами и крупнейшими работодателями России. В Новосибирской области самыми активными стали студенты таких вузов, как Сибирский государственный университет путей сообщения (3069 регистраций), Новосибирский государственный университет (2742), Новосибирский государственный педагогический университет (1796). Участие университетов в олимпиаде — знак качества и высокого уровня подготовки начинающих специалистов, — прокомментировал первый заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Агафонов.

С 17 ноября по 3 декабря пройдет отборочный этап олимпиады, в ходе которого студенты смогут ознакомиться с практико-ориентированными заданиями, подготовленными совместно с представителями ведущих вузов и крупнейшими работодателями страны.

— Для студентов очень значима роль наставника и учителя, который поможет выбрать правильную карьерную траекторию и начать действовать в нужном направлении. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» выступает в роли карьерного наставника, который не только помогает выстроить свой профессиональный путь, но и дает действенные инструменты для комфортного выхода на рынок труда: групповые карьерно-психологические консультации, стажировки в лучших российских компаниях, встречи с HR-лидерами и форумы с работодателями, а также полезные карьерные продукты, подготовленные совместно с крупнейшими индустриальными лидерами. Олимпиада реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, и для нас особенно важно создать все условия для интеграции начинающих специалистов в растущую экономику нашей страны, — отметила заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

В рамках олимпиады лучшие участники смогут получить премию до 300 тысяч рублей, возможность поступить на следующую ступень образования вне конкурса, а также пройти стажировку в лидирующих компаниях страны, воспользовавшись карьерным порталом проекта.

