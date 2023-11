На улице Мневники отремонтируют подземный пешеходный переход

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Начался капитальный ремонт подземного пешеходного перехода в районе Хорошево-Мневники. Он расположен по адресу: улица Мневники, дом 18.

Специалисты комплекса городского хозяйства заменят старую керамическую плитку на гранитную облицовку, обновят ступени лестничных сходов, уложат гранитные плиты, установят новое инженерное оборудование, осветительные приборы, вентиляцию, отопление, а также приведут в порядок служебные помещения.

Проведение работ было необходимо из-за частичного разрушения облицовки стен и ступеней. Кроме того, переход после реконструкции в 2009 ни разу капитально не ремонтировался.

Часть перехода останется открыта для пешеходов. Завершить ремонт планируется до конца года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI