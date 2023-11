Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На севере Москвы завершаются работы по реконструкции газопроводов, общая протяженность которых составляет более трех километров.

«Работы проводятся в рамках программы по приведению отдельных элементов газораспределительной сети к единой степени надежности и безопасности. В настоящее время столичные газовики завершили реконструкцию газопровода высокого давления на Новосходненском шоссе и приступили к финальному этапу строительства участка газопровода низкого давления», — рассказал руководитель столичного Департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов.

Реконструкция газопроводов на севере Москвы началась в ноябре 2022 года. Работы ведутся на двух участках газовых сетей — с высоким и низким давлением.

Специалисты используют бестраншейные технологии, чтобы минимизировать разрытия и не останавливать движение транспорта. В ходе работ заменят старые стальные трубы с истекающим сроком эксплуатации на полиэтиленовые.

Новые газопроводы выполнены из высококачественных материалов отечественного производства, они устойчивы к внешним воздействиям и не подвержены коррозии.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI