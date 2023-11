Лучше понимать людей и вести переговоры: «Техноград» на ВДНХ приглашает на онлайн-курс по профайлингу

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ приглашает москвичей на новый онлайн-курс «Профайлинг. Мимика и жестикуляция: как распознавать истинные намерения партнеров и пользоваться невербальными приемами в переговорах». Он предназначен для предпринимателей, которые хотят научиться успешно вести переговоры с деловыми партнерами и выстраивать эффективное общение с клиентами для увеличения продаж. Курс подойдет также тем, кто мечтает развить коммуникативные способности и улучшить отношения с родственниками или друзьями.

Обучение бесплатное, первое занятие состоится 21 ноября. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Профайлинг — это умение составить психологический портрет человека по его внешности, речи, жестам, эмоциям, стилю мышления, мимике, пантомимике и другим признакам. Благодаря этому можно выбрать тактику взаимодействия именно с этим человеком, расположить его к себе, установить с ним доверительные отношения и оценить, как дальше они будут развиваться.

Программа состоит из четырех вебинаров и одного очного занятия. Каждая онлайн-встреча будет длиться один час и начинаться в одно и то же время — в 12:00.

На первом вебинаре, который запланирован на 21 ноября, преподаватель объяснит, что такое профайлинг и в каких сферах его можно применить. Он также расскажет о психотипах личности, с которыми чаще всего приходится иметь дело в жизни. После этого участники научатся распознавать и прогнозировать поведение людей в различных ситуациях.

Второе занятие состоится 23 ноября. На нем речь пойдет об использовании профайлинга в продажах. Слушатели узнают, как по мимике, жестам, позам можно лучше узнать человека, выявить его эмоции и скрытые желания и правильно выстроить общение.

На следующей встрече, 28 ноября, участников научат применять профайлинг в повседневной жизни. Преподаватель объяснит, как можно в разговоре с человеком по его поведению узнать, говорит ли он правду или лжет. Он также расскажет о том, какие существуют коммуникативные приемы, позволяющие убедить любого собеседника в своей правоте. Кроме того, на уроке слушатели выполнят практический разбор нескольких фотографий и попробуют определить, какие эмоции транслирует человек, изображенный на них.

На вебинаре 30 ноября рассмотрят способы выражения человеком различных эмоций. Участники узнают, как женщины и мужчины мимикой, жестами, позами демонстрируют страх, грусть, удивление, радость. В конце встречи спикер предложит выполнить упражнения по анализу эмоционального состояния человека.

Заключительное очное практическое занятие курса пройдет 1 декабря в павильоне «Арт. Техноград» на ВДНХ (проспект Мира, дом 119, строение 318). Встреча начнется в 12:00. Она будет посвящена развитию способностей по распознаванию чувств других людей. На уроке участники научатся вычислять раздражение и агрессию, которые могут исходить от собеседника. Кроме того, преподаватель даст рекомендации по правильному общению с людьми, имеющими разные психотипы личности. Количество мест ограниченно.

Занятия будет вести предприниматель, коуч, бизнес-консультант Евгения Зябкина. Количество участников вебинаров неограниченно. По окончании обучения всем выпускникам пришлют электронные сертификаты.

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы. Центр развития карьеры — одно из подразделений «Технограда». Специалисты помогают в обучении и выборе профессии. Проект курирует столичный Департамент предпринимательства и инновационного развития.

