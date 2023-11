Иностранные студенты учились бороться с огнём

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

15 ноября в Политехническом университете, на территории, прилегающей к Учебному корпусу № 16 по адресу: пр. Гражданский, д. 28, лит. А, под руководством начальника Управления гражданской безопасности СПбПУ Олега Савошинского прошло учебно-тренировочное занятие по пожарной безопасности «Дружба 2023», состоящее из теоретической и практической частей. В нём участвовало 85 иностранных студентов.

В первой части обучающиеся ознакомились с требованиями пожарной безопасности и правилами применения первичных средств пожаротушения, а также алгоритмами действий при возникновении пожара.

Затем полученные знания ребята учились применять на практике. Во второй части занятия были сымитированы два очага возгорания. Организаторы предложили каждому участнику попытаться ликвидировать открытый огонь, используя первичные средства пожаротушения — порошковый и углекислотный огнетушители, а также противопожарное полотно.

С заданием все успешно справились.

