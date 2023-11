Дмитрий Вольвач: уровень самообеспеченности продовольствием в ЕАЭС составляет 93%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Выпуск сельхозтоваров на территории ЕАЭС стабильно увеличивается. По итогам прошлого года рост достиг почти 9,4%, в этом году тенденции к росту сохраняются. Странам «евразийской пятерки» удалось достигнуть полной самообеспеченности по зерновому и растительному маслу.

Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе пленарного заседания V юбилейного Евразийского делового форума «Интеграция», посвященного Большому Евразийскому партнёрству.

«Страны ЕАЭС обладают уникальным агропромышленным потенциалом. Несмотря на все вызовы, угрозы и ограничения на «внешнем» контуре, они сохраняют стабильность поставок и поддерживают продовольственную безопасность партнёров, – подчеркнул он. – За 8 месяцев 2023 года взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС выросла на 8,9%, в стоимостном выражении – c 4,1 до 4,5 трлн рублей. Союзу также удалось выйти на траекторию стабильного роста ВВП. За 9 месяцев 2023 года ВВП вырос на 3% по сравнению с прошлым годом».

Важный шаг в развитии продовольственных взаимоотношений стран ЕАЭС – согласование Соглашения о порядке признания органической продукции. Подписание соответствующего документа запланировано на начало 2024 года. Соглашение обеспечит единство требований и терминов в сфере продовольственной безопасности, а значит – упростит доступ на рынки для поставщиков из стран ЕАЭС.

На завершающем этапе согласования также находится Соглашения о трансграничном доступе к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах в ЕАЭС. Подписано Соглашение о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок, призванное упростить выход отечественных поставщиков на рынки закупок стран-участниц ЕАЭС.

В числе важных интеграционных решений Союза Дмитрий Вольвач назвал договоренности о создании Евразийского рейтингового агентства, необходимого для независимой оценки и анализа кредитоспособности учреждений и Евразийской перестраховочной компании, которая будет способствовать развитию экономической интеграции между сторонами и станет стимулом для появление дополнительной страховой емкости в размере 120 млрд руб. Это позволит странам ЕАЭС поддержать объем взаимной и внешней торговли и обеспечить единые условия страхования для совместно произведенной продукции.

«Формирование общего финансово рынка – одно из приоритетных перспективных направлений нашей интеграции. Доля расчетов в национальных валютах в рамках ЕАЭС на сегодняшний день приблизились к 90%, – отметил замглавы Минэкономразвития. – В обозримом будущем страны «евразийской пятерки» ставят перед собой амбициозную задачу по формированию общего финансового рынка путем обеспечения недискриминационного доступа на финансовые рынки стран-участниц Союза».

Функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения – ещё один из главных приоритетов перспективного сотрудничества «пятерки», закрепленных в новом стратегическом документе Союза – «Евразийский экономический путь». Документ представляет собой Декларацию о дальнейшем развитии экономических процессов в ЕАЭС до 2030 и 2045 года.

«В контексте трансформации глобальной экономической архитектуры Союз на международной арене, безусловно, является центром экономического притяжения, – резюмировал Дмитрий Вольвач. – На данном этапе странам ЕАЭС важно максимально задействовать накопленный интеграционный потенциал для формирования устойчивых связей между заинтересованными государствами и интеграционными объединениями региона в рамках формирования Большого Евразийского партнерства».

В пленарном заседании также приняли участие и выступили: член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, врио руководителя Федеральной таможенной службы России Руслан Давыдов, руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Антон Шалаев, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский, генеральный директор Национального рейтингового агентства Татьяна Григорьева.

