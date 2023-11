Дмитрий Вольвач: механизм софинансирования промышленной кооперации ЕАЭС коснется в том числе космической отрасли

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сотрудничество стран ЕАЭС в рамках исследования и освоения космоса развивается сразу в нескольких направлениях – от развития промышленности и наращивания научно-технического потенциала в высокотехнологичных отраслях, в том числе в сфере фундаментальных и прикладных космических наук, до разработки новых космических программ в государственном и коммерческих секторах стран «евразийской пятерки». Об этом заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач заявил в ходе пленарного заседания Международного Делового форума «Космическая интеграция» в Москве.

Активное сотрудничество стран ЕАЭС в развитии перспективных направлений космической отрасли ведется как в многостороннем формате, так и в рамках двустороннего сотрудничества. Замминистра привел в пример реализацию российско-казахстанского проекта «Байтерек», кооперацию на комплексе «Байконур», внедрение современных ракетно-космических технологий с высоким уровнем экологической безопасности. Сотрудничество России и Армении в области развития технологий дистанционного зондирования Земли, знакомство киргизской молодежи с достижениями России и роли Киргизии в освоении космоса в рамках работы фонда «Русский мир» – ключевые треки взаимодействия с партнерами в сфере космоса.

«Россия и Белоруссия за годы тесного сотрудничества успешно реализовали 7 программ Союзного государства по космической тематике. В нашей «общей копилке» более 60 совместных проектов в космической индустрии, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Москва и Минск накопили колоссальный опыт реализации научно-технических программ Союзного государства в области создания базовых элементов и составных частей космических систем и технологий. В их числе – создание аппаратно-программных комплексов тематической обработки космической информации и интеграции услуг для использования данных дистанционного зондирования Земли в народном хозяйстве».

Вехой во взаимоотношениях двух стран в сфере освоения космоса станет запланированный на март 2024 года первый полёт в космос женщины-космонавта из Белоруссии – Марины Василевской, которая включена в состав 21-й экспедиции на МКС.

«На данный момент в фокусе – реализация новой научно-технической программы Союзного государства до 2026 года, которая является продолжением уже выполненных космических проектов объединения, – пояснил Дмитрий Вольвач. – Новая программа направлена на создание наноспутников, аппаратуры наблюдения и мониторинга атмосферы. Ее успешная реализация позволит сделать серьезный шаг вперед в развитии приборостроения, а также создаст условия для производства высокотехнологичной продукции на территории Союзного государства и воспитания новых кадров для космической отрасли».

В рамках ЕАЭС третий год действует межгосударственная программа по производству и предоставлению космических и геоинформационных продуктов и услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования земли. В программу включены и вопросы увеличения объемов локализации, в том числе в сфере микроэлектроники, точной механики и оптики.

«Различные направления работы в сфере освоения космоса имеют большое значение, поскольку могут быть востребованы в таких важнейших сферах интеграции, как транспортно-логистическая связанность, развитие телекоммуникационного оборудования, оценка климатических изменений, прослеживаемость товаров и обеспечение их беспрепятственного перемещения», – резюмировал Дмитрий Вольвач.

Он также напомнил, что в этом году страны «евразийской пятерки» договорились о запуске механизма софинансирования промышленной кооперации из бюджета ЕАЭС – 1,7 млрд руб. ежегодно. В первую очередь, поддержка будет оказана непосредственным производителям продукции. Преференции нового механизма финансирования, в том числе коснутся проектов космической отрасли.

