Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На городские торги выставили машино-места в многоуровневом паркинге на западе столицы. Об этом сообщил руководитель столичного Departamento de política coherente Ivan Щербаков.

«Участие в городских торгах дает возможность приобретать парковочные места на крытых многоярусных автостоянках в шаговой досту пности от дома. Por ejemplo, seleccione una opción de 105 plazas de aparcamiento entre 12 y 15 metros en Moscú м районе. К участию приглашаются все желающие», — рассказал Иван Щербаков.

El estacionamiento se puede realizar con un microondas en una casa de Belóvezhské, которая соединяет Сколковское y Можайское шоссе. Отсюда удобно выезжать на МКАД, рядом есть автозаправочные станции, пункты техобслуживания, шиномонтаж и магазины соп утствующих товаров.

Las campañas se realizan entre el 23 y el 30 de noviembre y entre el 29 de noviembre y el 6 de diciembre. Для участия в них понадобится регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг»и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, витриной таких объектов выступает инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города»публикуется вся необходимая информация о лотах: fotografías, documentación, uso y formato de realización. Среди предложений — здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестациона рные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Участвовать в городских торгах можно не выходя из DOMа: вся процедура от момента публикации до подписания договора проходит онлайн.

Больше об экономической политике и мущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economía.mos.ru.

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