В Таиланде появилось представительство СПбГУ | Санкт-Петербургский государственный университет

В рамках международного сотрудничества Санкт‑Петербургский университет много лет реализует программу представительств СПбГУ. Сегодня у Университета есть представительства в Корее, Китайской Народной Республике, Испании, Греции, Италии, Иране, Молдове и Республике Беларусь. Кроме того, недавно СПбГУ первым среди российских вузов открыл собственное представительство в свободной экономической зоне «Навои» (Республика Узбекистан).

В новом представительстве Санкт‑Петербургского университета на базе Университета Валайлак в Королевстве Таиланд планируется проведение совместных научно‑исследовательских и образовательных проектов, конференций, семинаров, публичных лекций известных российских ученых и общественных деятелей, а также мероприятий, направленных на продвижение русского языка, истории и культуры.

Для нас большая честь открыть представительство СПбГУ в Таиланде именно в этом году, так как в 2023 году дипломатическим отношениям России и Таиланда исполнилось 125 лет. Ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев

«На протяжении многих лет мы развиваем наши академические связи с тайскими университетами. СПбГУ неоднократно посещали члены королевской семьи, которые были удостоены звания почетных докторов Санкт‑Петербургского университета. Развитие международных отношений со странами Востока — одно из приоритетных направлений для СПбГУ. Жемчужиной нашего многолетнего сотрудничества с Таиландом является открытие в 2012 году первого в России Тайского кабинета — это учебная аудитория, оформленная в тайском стиле, доступная для студентов и преподавателей СПбГУ, проведения учебных лекций, а также для организации культурных и академических мероприятий Университета», — отметил в видеообращении ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев.

Сегодня в СПбГУ обучаются более 5000 иностранных студентов, в том числе из Таиланда, Университет реализует более 15 образовательных программ с «тайским компонентом», в рамках которых студенты изучают историю Королевства Таиланд, тайский язык и тайскую культуру. Среди более чем 120 языков, преподаваемых в Университете в рамках образовательных программ по направлению «Востоковедение и африканистика», тайский занимает особое место. Его преподавание поддерживается Посольством и Генеральным консульством Королевства Таиланд. Также на базе СПбГУ регулярно проводятся мероприятия с участием исследователей Таиланда и встречи с дипломатическими деятелями. Так, в прошлом году подданный Королевства Таиланд Наттаноп Палахан защитил кандидатскую диссертацию в СПбГУ.

Как отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев, в сентябре 2024 года в первом университете России планируется запуск новой образовательной программы «Организация туристской деятельности (с углубленным изучением тайского языка)», где будут обучаться будущие специалисты в области туризма с углубленными знаниями культуры Таиланда и тайского языка. Также перспективным направлением развития взаимодействия станет медицина.

Медицинская область представляет научный интерес для профессоров и студентов обоих вузов. СПбГУ готов начать обучение студентов Университета тайской медицине — в данном направлении мы видим перспективу для развития экономических отношений между Россией и Таиландом. Ректор СПбГУ член‑корреспондент РАН Николай Кропачев

«Также мы готовы направлять наших студентов и преподавателей в Таиланд, принимать у себя студентов и преподавателей Университета Валайлак в целях реализации протоколов студенческого и научного обмена», — дополнил Николай Кропачев.

В церемонии также приняли участие делегация из Санкт‑Петербургского государственного университета, сотрудники и обучающиеся Университета Валайлак, в том числе из России. В завершение мероприятия проректор СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин прочитал лекцию для обучающихся и сотрудников Университета Валайлак, посвященную эволюции внешней политике Российской Федерации. Он рассказал о международной деятельности России в современной геополитической обстановке и перспективах дальнейшего развития.

