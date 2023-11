В сервисе «Библиотеки Москвы» на mos.ru опубликовали подборку книг о великих музыкантах

Source: MIL-OSI Russian Language News

В сервисе «Библиотеки Москвы» на портале mos.ru опубликовали новую подборку книг о выдающихся певцах, композиторах и их музыкальных произведениях. В список вошло 16 изданий, в числе которых литература по истории музыки, биографии легендарных авторов, а также исторические очерки и повести.

На страницах издания «Погружение в музыку, или Тайны гениев — 2» искусствовед, музыкант, писатель, поэт, философ и режиссер Михаил Казиник знакомит читателя с творчеством известных композиторов. Кроме того, он раскрывает секреты воздействия разных музыкальных направлений на слушателя, обращается к вечным темам добра и зла, смерти и бессмертия, любви, страсти, одержимости, а также помогает человеку слышать и понимать поэзию, которая всегда идет рука об руку с музыкой.

Тем, кто интересуется классикой музыкой, понравится одноименная книга Роберта Шермана. Ее можно назвать путеводителем по основным понятиям, жанрам, видам и стилям классических музыкальных произведений.

Несколько книг подборки посвящены биографиям. Например, одна из них расскажет о Сергее Рахманинове, великом композиторе, блестящем пианисте и дирижере, чье уникальное творчество покорило весь мир. Странствующий музыкант — так с юности он говорил о себе. Бесприютное детство, переезд из дома в дом, жизнь за границей — Сергей Рахманинов стал скитальцем, который, однако, не мог оставаться в стороне от событий на родине. Помощь русским по всему миру, посылки нуждающимся, пожертвования на оборону и в Красную армию — все его благодеяния не перечислить. Но главное то, что произведения Сергея Рахманинова поддерживали людей, объединяя их в тяжелые времена. Автор книги сумел емко и выразительно создать образ музыканта и великого человека.

Русская культура подарила миру певца мирового масштаба — Федора Шаляпина. Это великий артист, национальный гений, который и сегодня живет в сознании современного поколения как человек-легенда. Его творческая и личная жизнь складывалась сложно и противоречиво. Напряженные и порой мучительные поиски себя, трудности с освоением профессии, а также осознание мощи таланта пересекались c гениальными художественными открытиями и сценическими неудачами. В своей книге Виталий Дмитриевский, доктор наук и исследователь отечественного театра, на основе документальных источников, мемуарных свидетельств, писем рассказывает о жизни Федора Шаляпина — не только великого певца, но и одновременно простого и необыкновенно обаятельного человека.

Кроме того, в подборке есть книги для юных читателей. Одна из них — «Лебединое озеро» Ирины Котовской, посвященная старинной немецкой легенде об Одетте, зачарованной девушке-лебеде, которую сможет освободить от заклятия только любовь и преданность принца. Одетта стала главной героиней известного балета П.И. Чайковского «Лебединое озеро».

В пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы отметили, что для бронирования одной или сразу нескольких книг подборки нужен единый читательский билет, который можно оформить на mos.ru. Помимо этого, понадобится стандартная учетная запись.

Сервис «Библиотеки Москвы» подскажет, в какой читальне издание можно забронировать и получить. Заказ соберут в течение трех дней после подачи заявки, после чего у пользователя будет еще трое суток, чтобы забрать его в библиотеке. Книги выдаются на срок до 30 дней, но редкие экземпляры могут попросить вернуть раньше. Если пользователь не успевает сдать их в срок, он может перенести дату возврата онлайн в сервисе.

Оформить читательский билет можно в любой городской библиотеке или онлайн. Он открывает доступ к городским книжным фондам, а также всем опциям сервиса «Библиотеки Москвы». Чтобы пользоваться единым читательским билетом стало удобнее, скачайте приложение «Мой id».

