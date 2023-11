Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Дирекция по работе с молодежью за рубежом НИУ ВШЭ провела онлайн-курс «Школа выбора первой профессии». Его слушателями стали победители Международной олимпиады для учащихся 8–9-х классов МОМ Junior 2023. Участие в школе приняли 16 старшеклассников из разных стран. Профориентационное сопровождение как поощрение для победителей МОМ Junior 2023 — это помощь со стороны университета в выборе образовательной траектории и конструировании карьеры. Некоторые ребята уже задумывались о том, какой профессиональный путь у них будет после окончания школы, но для многих онлайн-курс Вышки стал первым подходом к выбору будущей профессии. Участников будущего курса интересовало то, как правильно выбрать профессию и как ее получить, будет ли выбранная профессия интересна и перспективна, насколько личные способности и интересы должны соответствовать требованиям профессии, где целесообразно получать образование (страна, университет), как готовиться к поступлению в вуз и как проходит обучение, будет ли успешным трудоустройство по выбранной и полученной в будущем профессии, кем можно будет работать, будет ли эта профессия востребована, и многое другое. Важно также было учесть интересы и тревоги родителей. На эти ожидания отвечали Наталия Хозицкая, автор курса, специалист по выбору профессии и планированию карьеры, исследователь и магистрант Института образования НИУ ВШЭ, и Эльмира Линькова, куратор, специалист по выбору профессии и образования, выпускница НИУ ВШЭ. Так, по мнению Наталии Хозицкой, профессиональный успех можно запланировать, нужно учиться управлять своей карьерой и планировать профессиональное развитие с самых первых карьерных шагов. «Школа выбора первой профессии» состояла из пяти основных модулей: самоанализ, интересы, анализ профессий, рынок труда, образование. Каждый из модулей — это часть последовательного пути к выбору профессии. Сам курс напоминал увлекательный, но непростой для участников квест. Кураторы всегда были готовы ответить на любые вопросы, а совместный чат помогал справляться с трудностями сообща. Во всех модулях были теоретические части с видеоуроками и домашними заданиями, а также практические онлайн-встречи в группе с кураторами, на которых участники разбирали материалы модуля, работали с кейсами и учились сразу применять полученные знания к собственному выбору. На домашние задания у участников во время всего курса ушло приблизительно 4 часа. Завершился курс личными встречами с участниками и их родителями, на которых обсуждался выбор профессии подростка, особенности, возможности поступления и обучения в вузе, индивидуальная образовательная и карьерная траектории. Все участники получили письменные заключения и рекомендации от кураторов по итогам школы.

«Мне было очень приятно работать с ребятами, сразу виден высокий уровень собственной организации, собранности и мотивированности победителей олимпиады. Самое приятное в моей работе — сопровождать встречу подростка с его мечтой: приятно видеть, как ребята постепенно раскрываются и от сдержанного удивления и осторожного выбора переходят к активному поиску лучшего для себя и планированию самых невероятных идей. Я рада, что могу научить их ставить амбициозные, действительно достойные цели и показать, что любая цель достижима при грамотном карьерном планировании». Участники онлайн-курса считают «Школу выбора первой профессии» крайне полезной.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI