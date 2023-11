Выступления, мастер-классы и новости: открылся сайт — путеводитель по пространству Москвы на выставке «Россия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Для удобства посетителей пространства Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» открылся специальный сайт. Здесь можно узнать об интерактивных зонах, посмотреть расписание событий и проследить за последними новостями.

Перед посещением выставки на сайте можно будет узнать, чем заняться и на что обратить внимание в пространстве Москвы. Так, например, здесь будет работать зона «Москва — город удивительных мест!», где с помощью технологий расширенной реальности можно посетить многие достопримечательности. На площадке «Москва — город твоей гордости!» все желающие могут поделиться своими историями и воспоминаниями, связанными со столицей, а также выразить благодарность горожанам, которыми они восхищаются.

За время работы выставки в пространстве Москвы пройдет более 500 мероприятий, среди которых мастер-классы, музыкальные выступления, встречи с известными деятелями и многое другое. Расписание на сайте поможет cориентироваться в разнообразии занятий, а новостной раздел — не пропустить все самое главное. Кроме того, на сайте регулярно публикуют фотографии и видеозаписи с мероприятий.

Выставка «Россия» началась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. Гостям покажут главные достижения страны в науке, культуре, промышленности, энергетике, транспорте и строительстве. Посетить выставку можно бесплатно. Пространство Москвы, расположенное в павильоне № 75, играет роль ее отправной точки. Ее легко найти по уникальному медиакуполу и насыщенной ежедневной программе.

