«Активные граждане» выберут мероприятия, которые пройдут на Северном речном вокзале в следующем году

В проекте «Активный гражданин» открылось новое голосование. Его участники определят, какие мероприятия пройдут на Северном речном вокзале в 2024 году. Можно выбрать до пяти вариантов из 10 предложенных форматов. В их числе спортивные и танцевальные тренировки, мастер-классы, кинопоказы, концерты, лекции, конференции, семинары, выставки и другие активности.

Северный речной вокзал — популярное место отдыха жителей столицы. С начала этого года на его территории прошло более 260 мероприятий, их посетили свыше 2,3 миллиона человек.

«После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы. Здесь регулярно проходят бесплатные лекции, выставки и мастер-классы для всех желающих, теплоходы отправляются в 30 городов и туристических центров России. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем развивать эту площадку, отмечаем здесь праздники, проводим фестивали», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Например, в конце мая на Северном речном вокзале прошел ежегодный экофестиваль «Горизонт». Его гости занимались йогой, медитировали на набережной, посещали занятия и слушали выступления спикеров.

В августе там отмечали отметили День Государственного флага России. На площади перед зданием вокзала прошел мастер-класс по танцам, а потом все желающие смогли сфотографироваться с первым российским флагом. Именно этот триколор подняли над куполом Сенатского дворца на территории Московского Кремля 25 декабря 1991 года.

В честь Дня города на Северном речном вокзале организовали Красочный забег и флайборд-шоу на воде. Для гостей праздника выступили актеры Театра Олега Табакова, группа «Отпетые мошенники», рэпер ST и другие известные артисты.

В 2020 году «активные граждане» назвали Северный речной вокзал лучшим проектом в конкурсе «Московская реставрация».

Сергей Собянин: 2,5 млн человек посетили обновленные речные вокзалы МосквыКак москвичам возвращали порт пяти морей: исследуем историю возрождения Северного речного вокзала

Проект «Активный гражданин» работает с 2014 года. За это время к нему присоединились более 6,6 миллиона человек, всего прошло шесть тысяч голосований. Решения, поддержанные большинством участников, реализуют в городе. Их можно увидеть на онлайн-карте и оценить в рубрике «Пульс столицы». Проект развивают Департамент информационных технологий города Москвы и ГКУ «Новые технологии управления».

Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».

