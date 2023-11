Автомобильно-дорожный факультет расширяет профориентационные мероприятия для обучающихся

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Наталья Черных

Соответствие современным тенденциям на рынке труда – залог успешного трудоустройства выпускников. В автомобильно-дорожной отрасли тенденции перехода на новые объекты проектирования, обслуживания, новое программное обеспечение и связанные с этим новые организационно-управленческие решения в последнее время проявляются особенно интенсивно.

Вот почему на текущий учебный год на автомобильно-дорожном факультете СПбГАСУ запланирован целый комплекс мероприятий, которые позволят обучающимся всех курсов поддерживать непосредственную связь с работодателями.

Одни из традиционных направлений данных мероприятий – лекции и мастер-классы для обучающихся от представителей отрасли. В текущем учебном году их становится ещё больше. Так, в течение первых недель ноября для выпускников провели лекции эксперт-консультант в области управления предприятиями автомобильного сервиса Ростислав Лукашук и главный специалист проектного бюро «ЛУЧ» Александр Семёнов. Обучающиеся узнали об основных принципах организации и управления автосервисными предприятиями в современных условиях, а также об опыте технологического проектирования автотранспортных предприятий. Интересно отметить, что несколько лет назад представители ЛУЧа обращались на факультет за консультацией по поводу применения методик технологического расчёта предприятий, а в этом году поделились уже своим опытом их актуализации и применения в проектировании парков городского пассажирского транспорта.

Новое направление профориентации на факультете – мероприятия для первокурсников. Среди них – цикл встреч с работодателями: перед студентами выступили Сергей Маевский, советник генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс», а также представители компании «Автополе», выступающей официальным дилером более двух десятков марок легковых автомобилей – Александр Шересткин, руководитель отдела сервиса, Наталья Ерилина, директор по клиентскому сервису, и Татьяна Бочарникова, руководитель отдела обучения и развития.

Первокурсники услышали, каких компетенций от них ждут работодатели и на какие предметы и дисциплины следует обратить особое внимание в годы обучения.

Для подтверждения этих компетенций факультет участвует в пилотном проекте по проведению независимой оценки квалификации для выпускников. С этой целью на базе учебного автосервиса в составе межкафедральной лаборатории учебной базы «Красное село» создана экзаменационная площадка, внесённая в реестр сведений о независимой оценке квалификации под номером 2316; ряд преподавателей прошёл повышение квалификации по программе для экспертов по независимой оценке квалификаций; продолжается сотрудничество с Советом по профессиональным квалификациям в автомобилестроении в плане актуализации профессиональных стандартов. В 2022 и 2023 г. в процедуре независимой оценки квалификации в инициативном порядке участвовали 29 выпускников факультета.

«Развитие профориентационных механизмов является одной из приоритетных задач для факультета, – говорит заместитель декана по профориентационной работе Наталья Черных. – Она помогает решать не теряющую актуальности задачу поиска себя на быстро изменяющемся рынке труда, обновлять содержание образовательных программ и мотивировать студентов к обучению. Рада, что выпускающие кафедры внесли много предложений в план профориентационной работы и активно включились в их реализацию. В ближайших планах факультета – развитие проектной деятельности обучающихся, выход на защиты выпускных квалификационных работ в виде стартапов и, конечно же, фестиваль “Введение в специальность” для первокурсников».

