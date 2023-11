Экспертное жюри начинает работу по отбору проектов федерального этапа программы «Мама-предприниматель»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Впервые за 10 лет реализации программы «Мама-предприниматель» пройдет федеральный этап. Его участницами станут финалистки регионального этапа этого года и выпускницы прошлых лет.

«Экспертному жюри предстоит рассмотреть 101 бизнес-проект. Нам поступили заявки от женщин-предпринимателей из разных уголков России: Архангельской области, Москвы, Омской области, Республики Татарстан, Краснодарского и Хабаровского краев и других регионов. Бизнес участниц имеет разную направленность: есть и социальные проекты, и локальные бренды одежды, и креативный бизнес. Жюри будет оценивать их по таким критериям как «оригинальность», «социальная значимость», «возможность к масштабированию». По итогу будут выбрано 30 проектов – 15 участниц прошлых лет и 15 победительниц этого года. Финалисток ждет дополнительный образовательный курс и шанс побороться за денежные призы на развитие бизнеса – 1 миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей. Также предусмотрен спецприз на продвижение на «Вайлдберриз» в размере 250 тысяч рублей», – отметила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.

В состав жюри вошли эксперты, которые поддерживают развитие женского предпринимательства в России. Его возглавляет куратор программы «Мама-предприниматель» – заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. В жюри вошла Татьяна Бакальчук, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» – генеральный партнер программы «Мама-предприниматель».

В реализации программы на всех этапах содействовала Екатерина Лахова, Председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России». В число экспертов также вошла директор Фонда региональных социальных программ «Наше будущее» Наталья Зверева, который является партнером и грантодателем региональных этапов программы.

Поддержку программе «Мама-предприниматель» оказало и «Женское движение Единой России», цель которого помочь женщинам реализовывать свои инициативы во всех сферах жизни. При содействии его сопредседателя, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Дарьи Лантратовой и координатора движения, Депутата Государственной Думы Натальи Полуяновой впервые прошел отдельный трек программы «Мама-предприниматель» – «Мама на селе».

Оценивать бизнес-проекты участниц будут и другие партнеры проекта. Среди них – генеральный директор ООО «Сеть туристических агентств Слетать.ру» Юлия Акулаева и директор направления по работе с госсектором VK Дмитрий Комендантов.

В числе экспертов есть представители Государственной Думы, министерств, институтов развития: заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина. Также в состав жюри вошли представители деловых объединений: вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Елена Дыбова, вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян, вице-президент – управляющий директор Управления экономической политики и конкурентоспособности Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» Мария Глухова.

Способствуют популяризации женского предпринимательства генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Программа «Мама-предприниматель» реализуется Программа «Мама-предприниматель» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

