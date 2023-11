Финансовые новости: НКЦ получил высший рейтинг кредитоспособности агентства “Эксперт РА”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Рейтинговое агентство “Эксперт РА” присвоило Национальному клиринговому центру (НКЦ) рейтинг кредитоспособности на уровне ruAAA со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг агентства “Эксперт РА” присвоен НКЦ впервые и является долгосрочным.

Агентство объяснило присвоение рейтинга сильными рыночными позициями НКЦ, позицией по капиталу и рентабельности, высоким качеством активов, адекватной позицией по ликвидности, а также высокой оценкой уровня организации корпоративного управления и бизнес-процессов.

“Эксперт РА” отметило важность выполняемых НКЦ функций центрального контрагента и его роль в работе российского финансового рынка – НКЦ признан системно значимой инфраструктурной организацией.

Национальный Клиринговый Центр (входит в Группу “Московская биржа”) создан в мае 2006 года, выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента на российском финансовом рынке. Главная и основная функция НКЦ – обеспечивать поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка.



