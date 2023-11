Финансовые новости: Меры поддержки банков в 2024 году: завершение, временное продление и новое регулирование (15.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 Разрешения, выдаваемые Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, или специальные решения Президента Российской Федерации

2 Активы клиентов, с которыми заключены договоры с оговоркой, предусматривающие право неисполнения поручения клиента на списание принадлежащих ему средств в связи с мерами ограничительного характера.

3 Указание Банка России от 03.04.2023 № 6393-У «О внесении изменений в Инструкцию Банка России

от 29 ноября 2019 года № 199-И» (Указание № 6393-У), Указание Банка России от 28.06.2023 № 6472-У

«О числовых значениях и методике расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива текущей ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, а также о требованиях к деятельности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, при их расчете».

4 Обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями.

5 Федеральный закон от 24.07.2023 № 348-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступает в силу с 01.01.2024.

6 в том числе с учетом обсуждаемого продления специальных полномочий Банка России на принятие таких решений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» и статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

7 с учетом обсуждаемого продления периода обращения за изменением условий кредитного договора, предусмотренного Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)“ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», Федеральным законом от 07.10.2022 № 377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) лицами, призванными на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими участие в специальной военной операции, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8 Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.

9 Аналогичные послабления планируется предоставить микрофинансовым организациям (МФО).

10 Планируется также продлить на действующих условиях для МФО — по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов, для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) — по всем категориям потребительских займов.

11 Аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций (НФО), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (ЛОПУФР).

12 За исключением НКО-ЦК и КО-центрального депозитария, которые как инфраструктурные организации финансового рынка применяют Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022, а также специальные постановления Правительства Российской Федерации.

13 Аналогичное решение планируется и в отношении НФО.

14 Аналогичное решение планируется, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) НФО, а также и для признания соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.

15 Федеральным законом от 24.07.2023 № 354-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества» и статью 8 Федерального закона

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации „О государственной тайне“, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» была продлена на 1 год возможность для КО, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию для перевода в новое ЮЛ заблокированных активов и обязательств перед кредиторами из недружественных юрисдикций.

16 С которыми из-за санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских компаний, ограничено совершение операций или сделок и у КО отсутствуют способы и механизмы их возмещения.

17 Периоды рассрочки 10 лет и 5 лет указаны включая 2023 год.

18 Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности», Положение Банка России от 23.10.2017 № 611-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери».

19 В Положение № 590-П.

20 Указание Банка России от 26.06.2023 № 6465-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 23 октября 2017 года № 611-П „О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери“», действует с 23.10.2023.

21 Ранжирование осуществляется с 2021 года на ежегодной основе в соответствии с частью 9 ст. 15.2 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

22 Взамен Инструкции Банка России от 28.12.2016 № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями».

23 В соответствии с Положением Банка России от 07.12.2020 № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска („Базель III“) и осуществления Банком России надзора за его соблюдением».

24 Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 7 декабря 2020 года № 744-П «О порядке расчета размера операционного риска („Базель III“) и осуществления Банком России надзора за его соблюдением».

25 В соответствии с Положением Банка России от 03.09.2018 № 652-П «О порядке расчета размера операционного риска».

26 Положение Банка России от 03.12.2015 № 511-П «О порядке расчета кредитными организациями величины рыночного риска».

27 Указание № 6393-У , действует с 16.06.2023.

28 Инструкция Банка России от 08.11.2021 № 207-И «О допустимых сочетаниях банковских операций расчетных небанковских кредитных организаций, об обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и об осуществлении Банком России надзора за их соблюдением», работаем над регистрацией.

29 Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».

30 Инструкция Банка России от 29.11.2019 № 199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией».

