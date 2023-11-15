Финансовые новости: Меры поддержки банков в 2024 году: завершение, временное продление и новое регулирование (15.11.2023)

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
1 Разрешения, выдаваемые Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, или специальные решения Президента Российской Федерации
2 Активы клиентов, с которыми заключены договоры с оговоркой, предусматривающие право неисполнения поручения клиента на списание принадлежащих ему средств в связи с мерами ограничительного характера.
3 Указание Банка России от 03.04.2023 №
от 29 ноября 2019 года №
«О числовых значениях и методике расчета норматива достаточности собственных средств (капитала) и норматива текущей ликвидности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, а также о требованиях к деятельности кредитной организации, которой присвоен статус центрального депозитария, при их расчете».
4 Обязательства, связанные с иностранными облигациями, выпущенными иностранными организациями.
5 Федеральный закон от 24.07.2023 №
6 в том числе с учетом обсуждаемого продления специальных полномочий Банка России на принятие таких решений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 №
7 с учетом обсуждаемого продления периода обращения за изменением условий кредитного договора, предусмотренного Федеральным законом от 03.04.2020 №
8 Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская область, Херсонская область.
9 Аналогичные послабления планируется предоставить микрофинансовым организациям (МФО).
10 Планируется также продлить на действующих условиях для МФО — по категориям: потребительских займов, обязательства по которым обеспечены ипотекой; POS-займов, для кредитных потребительских кооперативов (КПК) и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (СКПК) — по всем категориям потребительских займов.
11 Аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций (НФО), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке (ЛОПУФР).
12 За исключением НКО-ЦК и КО-центрального депозитария, которые как инфраструктурные организации финансового рынка применяют Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022, а также специальные постановления Правительства Российской Федерации.
13 Аналогичное решение планируется и в отношении НФО.
14 Аналогичное решение планируется, при оценке лиц, имеющих право прямо или косвенно распоряжаться акциями (долями) НФО, а также и для признания соответствия негосударственного пенсионного фонда требованиям к участию в системе гарантирования прав застрахованных лиц.
15 Федеральным законом от 24.07.2023 №
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации „О государственной тайне“, приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 годах» была продлена на 1 год возможность для КО, в отношении которых иностранными государствами и международными организациями введены ограничительные меры, провести реорганизацию для перевода в новое ЮЛ заблокированных активов и обязательств перед кредиторами из недружественных юрисдикций.
16 С которыми из-за санкций в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских компаний, ограничено совершение операций или сделок и у КО отсутствуют способы и механизмы их возмещения.
17 Периоды рассрочки 10 лет и 5 лет указаны включая 2023 год.
18 Положение Банка России от 28.06.2017 №
19 В Положение №
20 Указание Банка России от 26.06.2023 №
21 Ранжирование осуществляется с 2021 года на ежегодной основе в соответствии с частью 9 ст. 15.2 Федерального закона от 24.07.2007 №
22 Взамен Инструкции Банка России от 28.12.2016 №
23 В соответствии с Положением Банка России от 07.12.2020 №
24 Указание Банка России «О внесении изменений в Положение Банка России от 7 декабря 2020 года №
25 В соответствии с Положением Банка России от 03.09.2018 №
26 Положение Банка России от 03.12.2015 №
27 Указание №
28 Инструкция Банка России от 08.11.2021 №
29 Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».
30 Инструкция Банка России от 29.11.2019 №
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