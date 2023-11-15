Финансовые новости: В октябре инфляция ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Годовая инфляция возросла до 6,7% в октябре с 6,00% в сентябре. Устойчивое инфляционное давление пока остается высоким. Вместе с тем рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность замедлился. Этому способствовало снижение стоимости отдельных товаров и услуг.

Заметно подешевели товары и услуги, цены на которые традиционно часто и сильно меняются. В октябре подешевели услуги зарубежного туризма и моторное топливо. Цены на топливо снижались из-за ограничений на экспорт и изменения параметров налогообложения. Значительно замедлился рост цен на фрукты и овощи.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне 7,0–7,5%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 4,0–4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».

Фото на превью: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom