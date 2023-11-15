Финансовые новости: В октябре инфляция ускорилась

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –
Годовая инфляция возросла до 6,7% в октябре с 6,00% в сентябре. Устойчивое инфляционное давление пока остается высоким. Вместе с тем рост цен к предыдущему месяцу с поправкой на сезонность замедлился. Этому способствовало снижение стоимости отдельных товаров и услуг.
Заметно подешевели товары и услуги, цены на которые традиционно часто и сильно меняются. В октябре подешевели услуги зарубежного туризма и моторное топливо. Цены на топливо снижались из-за ограничений на экспорт и изменения параметров налогообложения. Значительно замедлился рост цен на фрукты и овощи.
По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2023 года сложится в диапазоне
Более подробно читайте в информационно-аналитическом комментарии «Динамика потребительских цен».
Фото на превью: Africa Studio / Shutterstock / Fotodom
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.